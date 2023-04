1Password: dispositivi illimitati e massima protezione a un prezzo TOP

Che si parli di un singolo utente, di un nucleo familiare o di un ambiente aziendale, la tutela delle password dovrebbe essere una priorità. Senza strumenti adeguati in tal senso, non è solo difficile ricordare tutte le parole d’accesso per servizi, piattaforme e social network.

Il rischio più concreto è quello legato al furto di informazioni: i criminali informatici, ottenuta una password, può accedere ad eventuali account e causare danni consistenti, fino ad effettuare veri e propri furti di denaro.

A rendere ancora più difficile la situazione sono le abilità e gli strumenti in mano ai cybercriminali che, di anno in anno, sono sempre più temibili per i comuni utenti.

Con 1Password le tue parole d’accesso sono al sicuro

Per evitare problemi di sorta, oltre a una buona dose di prudenza, è necessario affidarsi a uno strumento noto come password manager.

In tal senso, 1Password rappresenta uno dei nomi più apprezzati dell’intero settore.

Stiamo parlando di un servizio che offre privacy totale: di fatto, i dati di accesso e le password conservare su tale piattaforma, restano a disposizione esclusivamente dell’utente.

L’invio di avvisi rispetto a siti Web compromessi, così come gli alert per le parole d’accesso vulnerabili, rappresentano un plus di 1Password da non sottovalutare.

La modalità viaggio, poi, permette di “congelare” i dati sensibili sui dispositivi quando l’utente si trova all’estero, per uno sblocco effettuabile solo al momento del rientro. Il servizio di assistenza e la crittografia AES-256 bit, sono ulteriori garanzie legate a questo raffinato strumento.

Per rendere il gestore di password alla portata di tutti, il servizio è disponibile con diverse tipologie di abbonamento. In tal senso, chiunque può trovare una soluzione ideale per le proprie necessità (e per il proprio budget).

Il piano base, ovvero Individual, è disponibile per soli 2,65 euro al mese.

La sottoscrizione Teams Starter Pack, ideale per piccole aziende (utilizzabile da 10 persone), è invece ottenibile per appena 16,95 euro al mese.

Di fatto, si tratta di spese più che accessibili, anche visto quanto offre 1Password in termini di sicurezza ai propri clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.