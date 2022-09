1Password: ecco come proteggere il proprio portafoglio digitale

Le innovazioni digitali, sia online che offline, stanno interessando molti aspetti della nostra vita quotidiana, dallo shopping ai viaggi, dal lavoro agli hobby.

Sono proprio i pagamenti digitali a rappresentare il punto centrale della rivoluzione tecnologica avvenuta nel mondo occidentale.

In questo ambito rientra il portafoglio digitale o digital wallet, il quale può essere definito come un sistema di pagamento elettronico che consente ai consumatori di acquistare online oppure nei negozi fisici in modo completamente sicuro.

Pertanto, sostituisce a livello virtuale sia le banconote che le carte di credito/debito, palesandosi come una tecnologia che garantisce la memorizzazione delle informazioni di pagamento, quindi senza la necessità di inserimento dei dati della carta ogni volta.

Ma come per tutto ciò che viene fatto utilizzando il PC o un dispositivo mobile, la sicurezza potrebbe essere a rischio. Un portafoglio digitale necessita di una password di accesso, oltre alla username. E se questa password venisse rubata?

Per evitare che ciò accada, bisogna utilizzare un password manager come 1Password.

Il miglior password manager

1Password è un password manager che crea, salva e compila automaticamente password e informazioni sensibili.

Inoltre, per un ulteriore livello di protezione dell’account, è presente l’autenticazione a due fattori. Entrando in questa pagina, si può scegliere tra due tipologie di abbonamento, entrambe con prova gratuita di 14 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.