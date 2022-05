1Password, il password manager più sicuro al 50%

Come ricordare i dati di accesso di ogni account online? 1Password è uno dei password manager più sicuri e intuitivi del settore, in grado di conservare tutte le password (e non solo) in un unico posto. Per un periodo di tempo limitato è possibile usufruire di una speciale promozione, che sconta al 50% il prezzo del primo abbonamento annuale: per il piano standard, quindi, il costo è solamente di 1,50 dollari / mese, mentre per il piano Families di 2,50 dollari / mese.

1Password, funzionalità

Ma cosa offre concretamente 1Password? Il suo utilizzo principale, come è facilmente intuibile, è quello di conservare tutte le password e proteggerle dalle minacce esterne. Ma le sue funzionalità non si limitano solamente a questo: è possibile, infatti, caricare sul proprio account anche tutti i dati sensibili e personali come carte di credito, carta d’identità, patente di guida o passaporti. Un’altra utile funzione è l’autofill, utile per compilare automaticamente moduli online con un semplice clic.

1Password è uno fra i password manager più sicuri. Questo perché tutto ciò che carichiamo al suo interno viene trattato con crittografia end-to-end AES a 256-bit. Inoltre, tutte le informazioni sono protette da una “Master Password”, che funziona come una vera e propria chiave di accesso principale al nostro “scrigno” sicuro. Ultima, ma non per importanza, è la funzionalità Secure Remote Password, per accedere alle password e ai documenti anche da remoto senza dover utilizzare internet.

Il prezzo è piuttosto competitivo. Usufruendo della promozione in corso, il costo dell’abbonamento annuale si dimezza del 50%. Il piano standard è disponibile a 1,50 dollari al mese, mentre quello Families – da condividere con più utenti – a 2,50 dollari al mese. 1Password è disponibile per Mac, iOS, Windows, Android, Linux e Chrome OS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.