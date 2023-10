1Password: la cassaforte ideale per le tue credenziali

Basta inserire le password manualmente! Liberatevene ora e compilate tutto in automatico con 1Password, la cassaforte sicura dove memorizzare tutte le vostre credenziali. Con piani pensati per utenti singoli, famiglie e aziende, consente di proteggere e condividere con il massimo della sicurezza tutte le password. È inoltre possibile rendere ulteriormente più sicuri gli accessi grazie al recente supporto alle passkey, la tecnologia di autenticazione di nuova generazione che consente di sbarazzarsi di username e password, rendendo notevolmente più sicuri gli account.

1Password: cosa offre

1Password consente di memorizzare velocemente password, ma anche file e documenti sensibili. Una volta memorizzate le credenziali e i dati, sarà possibile compilare rapidamente i campi con un solo click, velocizzando le attività giornaliere. Allo stesso modo, è possibile condividere casseforti con altri utenti in maniera totalmente sicura, anche con persone che non fanno uso del servizio.

Come ormai molti dei servizi disponibili in rete, anche 1Password fa uso di una politica “a conoscenza zero” e non registra i dati degli utenti che riguardano le operazioni eseguite con il password manager: gli sviluppatori non possono vedere le vostre informazioni, ne condividerle, prevenendo anche che queste finiscano in mano a malintenzionati. L’aggiunta di una chiave segreta alla password generale dell’account, fornisce inoltre un’ulteriore livello di protezione alla cassaforte.

Il supporto alle passkey consente di eliminare del tutto elementi come username e password, utilizzando direttamente i dispositivi, il volto, l’impronta digitale o altro, grazie all’uso di una coppia di chiavi, di cui una pubblica e l’altra privata, memorizzate rispettivamente nei server e nei dispositivi, elevando ulteriormente la sicurezza.

Sono disponibili 5 piani pensati per le esigenze private e aziendali, a partire da 2,99$. Tra i migliori di questi c’è il pacchetto Team Starter Pack, che consente di essere usato fino a un massimo di 10 utenti, oltre a offrire diverse funzionalità di gestione e sicurezza. Ognuno di questi piani è disponibile gratuitamente per 14 giorni a titolo di prova, prima dell’acquisto.

