1Password protegge le tue credenziali a un prezzo ridicolo

Poiché il Web presenta minacce più persistenti, i servizi di password manager sono stati creati per proteggere le tue credenziali.

Ciò perché l’acquisizione delle password è l’obiettivo primario per i cybercriminali. Il premio finale è l’accesso agli account più importanti, come social media, e-mail e persino conti bancari, insieme ad altri servizi altamente significativi.

A volte, queste piattaforme sono vincolanti per natura. Si concentrano esclusivamente sulle password e ignorano il fatto che i criminali informatici sono alla ricerca di qualcosa di più di questi dati.

Lo strumento offerto da 1Password non solo è efficace, ma fornisce anche una soluzione più ampia in questo contesto.

Con 1Password le tue credenziali sono al sicuro

Puoi generare, archiviare e proteggere le password utilizzando 1Password. Con 1 GB di spazio di archiviazione sicuro per account, è possibile salvaguardare le tue credenziali o documenti importanti, trascendendo la mera nozione di password.

Questo provider garantisce la sicurezza delle informazioni sensibili, comprese le carte di credito/debito, l’accesso all’online banking e gli accessi correlati, consentendo al tempo stesso un accesso rapido da qualsiasi dispositivo, senza compromessi sulla sicurezza.

Per prevenire potenziali tentativi di hacking o intrusione, 1Password usa la crittografia AES-256 bit come mezzo per bloccarli a monte.

Utilizzando il sistema 1Password Watchtower, sei in grado di adottare misure preventive contro potenziali minacce alla sicurezza.

Il sistema fornisce avvisi agli utenti in merito a password vulnerabili o siti che sono stati compromessi. Ciò consente loro di agire immediatamente e prevenire qualsiasi danno potenziale.

Degna di nota è la modalità Viaggio, in quanto fornisce una comoda soluzione per proteggere i dati sensibili sui dispositivi durante l’attraversamento dei confini nazionali.

Una volta abilitata, questa funzione bloccherà l’accesso ai dati del dispositivo e riattiverà automaticamente l’accesso al rientro nel Paese.

Non aspettare oltre e abbonati al servizio di 1Password cliccando sul link sottostante:

Per quanto riguarda i costi, al prezzo di soli 2,65 euro + IVA potrai accedere all’abbonamento Individual. Questo abbonamento ti garantisce l’accesso illimitato a una pletora di dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.