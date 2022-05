1Password, ricorda tutte le credenziali a metà prezzo

Se anche voi vi trovate, puntualmente, a cliccare su “Recupera Password” ogni volta che dovere effettuare un nuovo login, esiste la soluzione per ricordare tutte le vostre credenziali: si chiama 1Password ed è uno dei password manager più comodi e sicuri del settore. Il suo scopo principale è quello di conservare password e dati di accesso, ma le sue funzionalità non si limitano a questo: è possibile, ad esempio, archiviare anche documenti importanti e carte di credito per pagamenti veloci e protetti. Grazie ad una promozione a tempo limitato potrete risparmiare il 50% di sconto sottoscrivendo il primo abbonamento annuale, ossia 1,50 dollari / mese per il piano standard e 2,50 dollari / mese per il piano Families.

1Password: conserva credenziali e dati sensibili in un unico posto

Memorizzare tutte le nostre password, come abbiamo anticipato, è lo scopo principale di 1Password. E non dovremo nemmeno consultarle tutte di volta in volta: basterà attivare la funzionalità di autofill per compilare automaticamente qualsiasi modulo online con un semplice clic (o tap). Le funzionalità del manager non si limitano però solamente a conservare e proteggere le password, bensì è in grado di archiviare anche tutti i nostri documenti e date sensibili. Come, ad esempio, carte di credito, carte d’identità, patenti di guida, passaporti o semplici note. E grazie a Secure Remote Password, potremo utilizzare i dati salvati anche da remoto, senza dover avere per forza accesso a una rete Internet.

Perché 1Password è considerato uno fra i manager più sicuri? Ogni password e documento archiviati al suo interno sono protetti da crittografia end-to-end AES a 256-bit. Inoltre, per accedere a tutte le credenziali salvate sarà necessario immettere una “Master Password” creata localmente per verificare l’identità dell’utente. In poche parole: basta ricordarsi una sola password per accedere a tutte le altre. Un servizio del genere, fortunatamente, è abbastanza economico e grazie alla promozione potremo risparmiare il 50% sul primo abbonamento annuale. Il piano standard è disponibile al prezzo scontato di 1,50 dollari al mese, mentre il piano families (da condividere con più utenti) a 2,50 dollari al mese. 1Password è compatibile con Mac, iOS, Windows, Android, Linux e Chrome OS.

