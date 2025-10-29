1TB di potenza a soli 67€: l’SSD Verbatim Vi550 S3 è un affare totale

Verbatim Vi550 S3 è un ottimo SSD interno che offre fino a 1TB di spazio e potenza. Oggi lo trovi in offerta esclusiva su eBay. Un affare totale da prendere al volo per aggiungere spazio di archiviazione premium sul tuo computer desktop o laptop. Acquistalo adesso a soli 67,99 euro! Sta andando letteralmente a ruba.

SSD Verbatim 1TB: come ottenere la promozione

Per ottenere questo incredibile risparmio, infatti il prezzo è davvero pazzesco, dovrai inserire il codice promozionale PSPROTT25 nella casella codici sconto di eBay. La trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Qui puoi poi scegliere PayPal o Klarna come metodo di pagamento per ottenere il tasso zero in 3 rate.

Caratteristiche tecniche e vantaggi

Questa unità a stato solido interna nel popolare fattore di forma da 2.5 pollici è stata progettata come aggiornamento perfetto per i tradizionali hard disk meccanici o per gli SSD SATA meno performanti. Grazie a questo gioiellino avrai un significativo aumento di velocità e reattività del tuo apparecchio.

Gli avvii sono rapidi e il caricamento delle applicazioni quasi istantaneo. Anche il trasferimento di file è fulmineo. Insomma, l’SSD Verbatim Vi550 S3 da 1TB è la soluzione economica e affidabile in grado di offrirti prestazioni elevate e un’esperienza d’uso ancora più fluida e reattiva senza spendere l’impossibile.

Grazie a questo SSD ottieni fino a 1TB di capacità. Uno spazio davvero generoso per installare tutto quello che vuoi e archiviare i tuoi contenuti multimediali. Inoltre, l’interfaccia SATA III da 6 Gbps garantisce velocità di trasferimento dati elevate. Parliamo quindi di velocità.

Per quanto riguarda la lettura, raggiunge velocità fino a 520 MB/s. Invece, per quanto riguarda la scrittura, raggiunge velocità fino a 500 MB/s. Il fattore di forma da 2.5 pollici lo rende estremamente compatibile con la maggior parte dei computer, desktop e laptop.

Non perdere altro tempo. Acquista ora l’SSD Verbatim Vi550 S3 da 1TB a soli 67 euro con il codice PSPROTT25 su eBay.