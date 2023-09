2 chiavette USB da avere sempre dietro, 3€ l'una per 32GB in totale

Non rischiare di rimanere senza chiavetta USB soprattutto ora che settembre è iniziato e presto dovrai trasferire documenti, portare a stampare tante cose e la vita si farà più frenetica. Se non sai mai dove sono le tue o non ne hai a disposizione, approfitta del duo pack.

Due pezzi da 16 GB l’uno che ti tornano utili sempre e comunque. Su Amazon costano appena 6€ quindi cosa stai aspettando? Completa l’acquisto al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavette USB di cui non fare a meno: le acquisti e le porti con te

Queste due chiavette USB sono impossibili da perdere di vista. Non solo perché sono in colori sgargianti ma visto il loro occhiello integrato, le puoi trasformare in comodi portachiavi e non farne mai a meno. Disponibili in taglio da 16GB l’uno, ti mettono a disposizione 32GB in totale.

Pensa che sono comode visto che non hanno un cappuccio: sono dotate di un sistema a rotazione che protegge i connettori quando non le utilizzi. Se ti servono, ti basta un movimento di polso e sono perfette.

Usale per trasferire o archiviare file come foto, video, documenti e così via. Dopotutto sono compatibili con tutti i sistemi operativi quindi non hai difficoltà nell’utilizzarle, anzi.

Detto questo, come ultima informazione ti faccio sapere che hanno anche una luce LED integrata per farti capire se funzionano a dovere durante i trasferimenti.

Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare le tue chiavette USB a soli 6€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.