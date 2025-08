2 euro al mese per una VPN da usare in viaggio e navigare in sicurezza

Per chi viaggia, soprattutto in estate, è utile avere una VPN illimitata, in grado di criptare il traffico dati (per rendere la connessione sicura) e per garantire la possibilità di navigare senza blocchi geografici e censure online. La soluzione giusta da attivare oggi è Private Internet Access.

Il servizio è disponibile oggi con un’ottima offerta: il piano biennale con 2 mesi extra è attivabile con un costo ridotto a 1,99 euro al mese e con la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access..

VPN da usare in viaggio: c’è Private Internet Access

Con Private Internet Access ci sono tutte le caratteristiche giuste per chi ha bisogno di una VPN illimitata da usare in viaggio. Il servizio, infatti, prevede la crittografia del traffico dati, in modo da poter connettersi in sicurezza anche quando si usa una rete non sicura (come un hotspot Wi-Fi pubblico).

Il servizio, inoltre, mette a disposizione degli utenti un network di migliaia di server VPN. In questo modo, è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e “spostare” il proprio IP, andando così ad evitare blocchi geografici e censure online. La VPN è utilizzabile su tutti i propri dispositivi, sfruttando le varie app messe a disposizione da Private Internet Access. L’uso della rete avviene con una politica “zero log” per navigare senza il tracciamento.

Sfruttando l’offerta in corso, chi sceglie oggi Private Internet Access ha la possibilità di attivare una VPN senza limiti con un costo di 1,99 euro al mese. L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano biennale che include anche 2 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è accessibile di seguito.