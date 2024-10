2 localizzatori GPS a 14€: come ottenere il DOPPIO SCONTO

Racchiuso in un design compatto con spessore ridotto a soli 9 millimetri, questo localizzatore GPS ti aiuterà a non perdere mai ciò che hai di prezioso: le chiavi, le valigie, le borse, gli zaini, il portafoglio e persino gli animali domestici. Approfitta del doppio sconto su Amazon che in questo momento ti permette di acquistarne non una, ma ben due unità, al prezzo di soli 14 euro, con un notevole risparmio.

Le caratteristiche del localizzatore GPS

Tra i punti di forza c’è senza dubbio l’autonomia di 600 giorni per un’esperienza di utilizzo senza compromessi. La compatibilità è garantita in esclusiva con i dispositivi iOS (gli smartphone della linea iPhone e i tablet della gamma iPad) e con la tecnologia Dov’è di Apple per ritrovare gli oggetti smarriti. All’interno trova posto un piccolo altoparlante che produce un suono forte (fino a 100 dB). C’è anche la certificazione IP68 che assicura la resistenza all’acqua e alla polvere. Dai uno sguardo alla pagina sull’e-commerce per tutte le altre informazioni in merito a specifiche tecniche e funzionalità.

Ecco come fare per ottenere il doppio sconto e acquistare i due localizzatori GPS al prezzo stracciato di soli 14 euro.

Attiva il coupon dedicato per ottenere una prima riduzione della spesa del 49%;

applica il codice promozionale N2UIIUMY che trovi nella scheda del prodotto per un ulteriore -30%.

L’articolo è spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini subito, arriverà direttamente a casa tua già entro domani. Inoltre, se sei un abbonato Prime, per te c’è anche la consegna gratuita.