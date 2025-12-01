 2 Offerte Imperdibili con scorte limitate al Cyber Monday Amazon
Con il Cyber Monday Amazon proprio in questo momento sono disponibili 2 offerte imperdibili con scorte limitate: approfittane velocemente.
Tecnologia
In occasione del Cyber Monday, l’ultimo giorno della Settimana del Black Friday di Amazon, sono disponibili 2 offerte imperdibili a prezzo ridicolo. Con scorte limitate, rimarranno disponibili fino a esaurimento. Quindi ti consigliamo di essere veloce a metterle in carrello e confermarle, prima che finiscano.

Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + custodia in tessuto nera + caricatore da 9 W a soli 199,18 euro!

Amazon Kindle Colorsoft 16 GB + custodia in tessuto nera + caricatore da 9 W

199,18330,98€-40%
Braun Silk Expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata a soli 249,99 euro!

Braun Silk Expert Pro 5 Epilatore LUCE PULSATA Alternativa al laser, Ideale per Zone Sensibili, Viso, Bikini e Ascelle, 2 Accessori, Rasoio, Custodia Viaggio, Idea Regalo PL5157 Bianco e Oro

249,99350,99€-29%
Ti consigliamo di tenere d’occhio questa pagina perché alle 16:00 di oggi arriveranno altre due offerte fino a esaurimento scorte a prezzi davvero imperdibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

1 dic 2025
