2 TB di cloud storage a meno di 1 euro al mese: ecco la promo flash di Internxt

È il momento giusto per attivare un nuovo piano di cloud storage da 2 TB con una spesa ridottissima: la nuova promozione flash di Internxt, azienda sempre più rilevante nel settore dei servizi di storage in cloud, mette a disposizione dei nuovi clienti uno sconto del 90% sull’abbonamento annuale da 2 TB. Grazie alla promozione in corso, quindi, il servizio può essere attivato con una spesa di 10,79 euro invece che 107,88 euro (oppure 9,99 euro al mese considerando il costo dell’abbonamento mensile).

Si tratta di una promozione davvero vantaggiosa: con una spesa che equivale al piano annuale da 20 GB è possibile accedere al piano annuale da 2 TB, senza costi aggiuntivi e vincoli di alcun tipo. In questo modo, è possibile accedere a 2 TB in cloud a meno di 1 euro al mese. Per accedere all’offerta, disponibile solo per un breve periodo, è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

2 TB in cloud storage a poco più di 10 euro per un anno: ecco l’offerta di Internxt

Internxt offre un servizio di cloud storage davvero completo con la possibilità di accedere ai propri file in cloud da qualsiasi dispositivo e di poter contare anche sulla crittografia dei dati salvati e condivisi, per il massimo della privacy. Il servizio è disponibile con un piano gratuito da 10 GB e con piani in abbonamento da 20 GB, 200 GB e 2 TB oltre ad una serie di opzioni di cloud storage a vita e senza abbonamento.

L’offerta attuale per il piano da 2 TB è imperdibile. Grazie al 90% di sconto, infatti, il piano da 2 TB costa solo 10,79 euro per un anno, invece che 107,88 euro. Al termine del periodo promozionale sarà possibile rinnovare l’abbonamento (a 107,88 euro per un anno oppure a 9,99 euro al mese), passare ad uno degli altri piani offerti da Internxt, compreso quello gratuito, senza alcun costo.

Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto del 90% è attivabile solo per pochi giorni.

Ricordiamo che su tutti i piani di Internxt, compreso il piano da 2 TB in offerta oggi, ci sono 30 giorni per richiedere il rimborso integrale dell’importo speso. Si tratta, quindi, di un ottimo sistema per provare la qualità del servizio prima di attivare un abbonamento di lunga durata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.