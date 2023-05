2 TB in cloud: crittografia end to end e costi ridotti con NordLocker

Gli utenti che hanno bisogno di tanto spazio di cloud storage possono abbinare convenienza e sicurezza scegliendo la nuova proposta di NordLocker, il servizio realizzato dagli autori di NordVPN. Con l’offerta in corso è possibile accedere al piano da 2 TB sfruttando la protezione della crittografia end to end.

Si tratta di una combinazione vincente. La versione Personal del servizio, pensata per un uso privato, prevede la possibilità di attivare il piano 2 TB al costo di 6,99 euro + IVA con fatturazione anticipata. Per la clientela business, invece, il piano costa 14,99 euro + IVA (con 2 licenze incluse), aggiungendo diversi strumenti per la collaborazione e la condivisione dei file.

Tutte le proposte sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordLocker.

2 TB in cloud con NordLocker: ecco l’offerta su cui puntare

Scegliere il piano da 2 TB di cloud storage di NordLocker rappresenta la giusta occasione per poter contare su tanto spazio d’archiviazione in cloud e su strumenti efficaci di protezione e sicurezza, grazie alla crittografia end to end e alla possibilità di sfruttare sistemi di condivisione sicura dei dati.

Anche i costi del piano da 2TB di NordLocker sono molto convenienti. La versione Personal del servizio, infatti, prevede una spesa di 102,33 euro (6,99 euro al mese + IVA). Si tratta di una delle opzioni più convenienti disponibili sul mercato, soprattutto considerando gli strumenti di sicurezza.

Per quanto riguarda la versione Business, arricchita da strumenti avanzati per la gestione dei dati, la condivisione e la collaborazione, la spesa è di 14,99 euro + IVA con la possibilità di prova gratuita per 14 giorni del piano scelto. Per gli utenti business, il piano in questione propone 2 licenze.

Le offerte di NordLocker sono disponibili di seguito.

NordLocker si basa su di un’architettura “zero knowledge” e garantisce la crittografia end to end su tutti i dati, con la possibilità di accedere al proprio spazio cloud da qualsiasi dispositivo, sempre nella massima sicurezza. Anche la condivisione dei file (tramite la creazione di un link diretto e sicuro al file salvato sul cloud) avviene seguendo gli stessi principi di sicurezza utilizzati per l’archiviazione sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.