2 telecamere TP-Link Tapo C210 a PREZZO STRACCIATO

Perfetta per la sicurezza della casa, TP-Link Tapo C210 (proposta oggi in doppio sconto da Amazon nella confezione da due unità) è una telecamera Wi-Fi con funzionalità avanzate per la sorveglianza dell’ambiente domestico. È compatibile con Alexa e Assistente Google. Inoltre, può ospitare una microSD con capacità fino a 256 GB su cui caricare le registrazioni. Devi solo attivare il coupon per approfittare dell’offerta.

TP-Link Tapo C210: 2 videocamere, doppio sconto

Effettua la rilevazione del movimento e invia notifiche in tempo reale in caso di anomalia, ha la visione notturna e la qualità delle immagini catturate è garantita dal sensore 2K. Può ruotare di 360 gradi e inclinarsi a piacimento verso l’alto o verso il basso, attraverso la funzionalità Pan & Tilt. Integra inoltre un sistema per la comunicazione audio bidirezionale, così da poter parlare in qualsiasi momento con chi si trova a casa, da remoto. Per conoscere tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla descrizione competa.

Invece di 69,99 euro come da listino ufficiale, il bundle con 2 unità di TP-Link Tapo C210 oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 49,99 euro. Per ottenere il risparmio di 20 euro, puoi approfittare di un primo sconto applicato in automatica e in una seconda riduzione della spesa ottenibile con l’attivazione del coupon dedicato.

Sono già quasi 27.000 le recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha avuto modo di provare la telecamera, con un voto medio molto alto (4,6 stelle su 5). L’articolo è venduto e spedito da Amazon, senza intermediari, con la consegna gratuita assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento.