200 capsule KIMBO per pausa caffè magistrale: prezzo piccolo (eBay)

Alla pausa caffè non si dice mai di no. Se in ufficio hai una macchinetta che funziona a capsule allora gustati la migliore tazzina di espresso con un solo gesto. Con Kimbo non puoi sbagliare soprattutto se ti piace il gusto intenso e la cremosità tipica napoletana.

Proprio su eBay hai la possibilità di risparmiare e non poco. Collegati al volo per ottenere uno sconto del 34% e completare l’acquisto con appena 32,99€. Rispetto al supermercato la convenienza è elevata.

Le spedizioni non sono un problema, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Capsule Kimbo: il caffè di Napoli ovunque tu sia

C’è una cosa che ti fa partire con il piede giusto sia dopo la pausa pranzo che di prima mattina ed è proprio il caffè. Se ami il gusto intenso e la cremosità allora ti devi affidare a un marchio che ha fatto la storia: Kimbo. Oggi ti propongo queste 200 capsule che si riveleranno il tuo asso nella macchina.

Compatibili con le macchinette del sistema Nespresso, sono create per conservare al loro interno un aroma puro. Conta che stiamo parlando di una miscela con intensità 12 su 13 quindi non si scherza affatto.

Inserisci la capsula nella tua macchinetta e gustati una tazzina di caffè come se fossi al bar. Il risultato è esattamente quello visto che troverai al suo interno un mondo fatto di note aromatiche e di corposità assoluta.

Cosa aspetti a concludere il tuo affare? Porta immediatamente a casa ben 200 capsule Kimbo per macchinette Nespresso a soli 32,99€. Su eBay lo sconto del 34% non durerà ancora a lungo quindi sbrigati.

Per le spedizioni, invece, non ci sono problemi. Sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.