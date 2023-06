Fino a 200€ di EXTRA SCONTO con eBay: il nuovo coupon è folle

Approfitta subito della nuova promozione di eBay dedicata all’estate. Tantissimi prodotti ti stanno aspettando a prezzi pazzeschi, ma non solo. Infatti, grazie al nuovo Coupon VACANZE23 puoi ottenere fino 200 euro di extra sconto sui tuoi acquisti. Come? Semplicemente inserendo nel carrello tutti gli articoli compatibili con questa iniziativa e poi scrivendo VACANZE23 nell’apposita sezione dei codici sconto.

Acquista tantissimi prodotti: per te sconti fino a 200€ su eBay

Ad esempio, acquistando il Samsung Galaxy Watch5 a soli 206,90 euro, invece di 329,99, risparmi 120 euro. Ovviamente devi riportare il codice coupon VACANZE23 prima del check out per ottenere l’extra sconto del 10%. Questo smartwatch top di gamma è perfetto per qualsiasi utilizzo: allenamento, salute e notifiche.

eBay: sfrutta subito Coupon VACANZE23

Dai un’occhiata a tutti i prodotti in offerta a questa pagina e sfrutta il Coupon VACANZE23 per risparmiare fino a 200 euro sui tuoi acquisti. Grazie a eBay puoi davvero goderti extra sconti pazzeschi inserendo solo il codice indicato. Ogni utente ha diritto fino a due utilizzi per ottenere il 10% di sconto su ogni ordine fino a un massimo di 100 euro ad acquisto e 200 euro nel totale. L’offerta è valida fino al 30 giugno, ma le scorte si stanno esaurendo velocemente.

Come per questo fantastico Apple iPad 9 tuo a soli 305,90 euro, invece di 399,90 euro. Grazie al Coupon VACANZE23 risparmi ben 64 euro su questo acquisto. Stiamo parlando di uno dei tablet più amati e longevi. Veloce, versatile ed estremamente pratico è il modello Apple per tutti. Ti basterà un attimo per innamorartene e una vita per separartene.

Se preferisci un tablet Android, eBay ha confezionato questa offerta eccezionale. Acquista subito il Samsung Galaxy Tab A8 128GB a soli 191,70 euro, invece di 319 euro. Un affare pazzesco che ottieni solo inserendo il Coupon VACANZE23. Ricordati che su tutti gli ordini con importo superiore a 30 euro puoi pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.