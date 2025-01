200 Giga in 5G con l'offerta di ho. a 9,99€/mese: attivala subito

La nuova offerta 200 Giga di ho. ti propone 200 GB in 5G per navigare al massimo della velocità su siti e social network, oltre a minuti e SMS illimitati per comunicare con tutti, a soli 9,99 euro al mese. Sono inclusi anche l’assistenza a cui rivolgersi via WhatsApp per ottenere supporto e aiuto immediato in caso di necessità, la modalità hotspot per condividere la connessione tramite Wi-Fi con altri dispositivi come i notebook, l’avviso e il trasferimento di chiamata.

ho. ti offre 200 GB in 5G a soli 9,99 euro al mese

Hai due opzioni tra le quali scegliere, passiamole in rassegna. La prima è quella che fa per te se hai la possibilità di portare il tuo numero in ho. effettuando il passaggio da un altro operatore. In questo caso, il costo dell’attivazione parte da 2,99 euro. Puoi trovare altre informazioni visitando la pagina dedicata. La SIM è gratis ed è richiesta una prima ricarica dall’importo pari a 10 euro.

L’alternativa è invece rivolta a te se decidi di attivare un nuovo numero. In questo caso, l’attivazione costa sempre 2,99 euro, la SIM è gratis e la spesa per la prima ricarica rimane di 10 euro. Scopri di più sul sito ufficiale.

Volendo, hai la possibilità di aggiungere il supporto alla eSIM a soli 1,99 euro in più. Non è tutto: puoi anche personalizzare il numero scegliendo la tua combinazione preferita, in modo semplice e veloce attraverso l’applicazione dell’operatore.

In conclusione, ti segnaliamo che puoi attivare subito l’offerta 200 Giga di ho. con tre modalità differenti. Decidi se pagare subito e ricevere poi la SIM comodamente a casa, se ordinarla e ritirarla in edicola pagando in contanti o con la carta oppure se pagare subito e abilitare la eSIM in pochi minuti, come già anticipato.