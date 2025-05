AI: Trump permetterà la violazione del copyright?

Donald Trump ha licenziato Shira Perlmutter, la responsabile dello US Copyright Office. La decisione del Presidente è arrivata dopo la pubblicazione della terza parte di un report, in base al quale l’uso dei contenuti protetti dal diritto d’autore per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale potrebbe essere illegale.

OpenAI e Google chiedono nuove regole

Lo US Copyright Office è parte della Biblioteca del Congresso. Gestisce il sistema dei diritti d’autore, fornisce informazioni al pubblico e assiste il Congresso e altri settori del governo su varie questioni relative al copyright. La direttrice (Register of Copyright) Shira Perlmutter era stata nominata da Carla Hayden (Librarian of Congress), a sua volta licenziata da Trump.

Il rappresentante democratico della Commissione per l’amministrazione della Camera (Joe Morelle) ha dichiarato che il licenziamento di Shira Perlmutter è un abuso di potere privo di fondamento legale. Nel comunicato stampa c’è un riferimento alla parte terza del report sul copyright e sull’uso di Elon Musk delle opere protette dal diritto d’autore per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

Questo è un estratto del report:

Quando un modello viene utilizzato per scopi quali l’analisi o la ricerca è improbabile che i risultati possano sostituire le opere espressive utilizzate nell’addestramento. Tuttavia, l’uso commerciale di vaste raccolte di opere protette da copyright per produrre contenuti espressivi che competono con esse nei mercati esistenti, soprattutto quando ciò avviene attraverso l’accesso illegale, va oltre i limiti stabiliti del fair use.

Molte aziende, tra cui OpenAI e Google, hanno chiesto al governo di cambiare la legge sul copyright per consentire il fair use e quindi meno vincoli per l’uso dei contenuti protetti dal diritto d’autore. La decisione di Trump sembra appoggiare questa richiesta. OpenAI ha ricevuto molte denunce per violazione del copyright.