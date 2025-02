200 Giga in 5G + chiamate illimitate a 9,99€ al mese con ho. Mobile

Tra le offerte mobile in 5G dal miglior rapporto qualità-prezzo segnaliamo l’ultima proposta di ho. Mobile: 200 Giga in 5G, insieme a chiamate illimitate, a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e per gli utenti Iliad, CoopVoce, Daily, PosteMobile, Kena e altri operatori, il costo di attivazione è 2,99 euro, mentre per chi proviene da TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb 29,90 euro.

L’offerta 5G di ho. Mobile a 9,99 euro al mese

L’ultima offerta di ho. Mobile, con connettività in 5G, include 200 Giga più minuti e SMS illimitati al prezzo di 9,99 euro al mese. La SIM è gratuita, mentre il costo di attivazione varia in base al proprio operatore di provenienza: per alcuni operatori, come ad esempio Iliad, CoopVoce, Daily, PosteMobile e Kena, è pari a 2,99 euro, invece richiedendo la portabilità da Fastweb, Vodafone, Very Mobile, WindTre e TIM si paga il prezzo pieno, cioè 29,90 euro.

Tra i servizi inclusi si annoverano il trasferimento e l’avviso di chiamata, SMS ho. chiamato, il numero 42121 per conoscere il credito residuo, la navigazione in hotspot e la possibilità di far ripartire i propri Giga qualora terminino prima del rinnovo. A questo proposito, ho. chiarisce che una volta finiti i Giga la navigazione viene in automatico bloccata in modo da non addebitare spese impreviste sul traffico dati. Allo stesso tempo, offre anche l’opportunità di anticipare il rinnovo e avere così di nuovo a disposizione Giga, minuti e messaggi via SMS con la funzionalità Riparti. Chi sfrutta questa opzione dovrà poi tenere in conto che il successivo rinnovo avverrà un mese esatto dopo che si è usufruito del servizio.

Infine, se ci si trova all’estero, più precisamente in un Paese appartenente all’Unione europea, si potrà continuare ad usare la propria offerta senza costi aggiuntivi. L’unica limitazione è quella relativa ai dati mobili, dal momento che si passa da 200 Giga a 12,60 Giga.