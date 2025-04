200 giga a soli 5,99€/mese con questa offerta di Kena Mobile

Se navighi molto dal tuo smartphone o lo utilizzi come hotspot per il collegamento degli altri tuoi dispositivi, la nuova offerta di Kena Mobile è ciò che fa per te. Al prezzo mensile di soli 5,99 euro include 200 GB per il traffico dati e, in più, una mensilità in omaggio: attivala subito per non perdere l’occasione.

Kena Mobile ti offre 200 giga a soli 5,99 euro

Si tratta di una promozione rivolta ai clienti iliad, Fastweb, ho., Poste e che provengono da altri operatori virtuali oltre che a tutti coloro che richiedono un nuovo numero. All’interno del pacchetto trovi anche minuti illimitati per parlare con chi vuoi su cellulare e fisso oltre a 200 SMS da inviare. C’è poi l’attivazione gratuita: per scoprire come approfittarne fai un salto sulla pagina dedicata.

Ci sono anche altre offerte in corso. Ad esempio, a 7,99 euro al mese trovi quella che include 250 giga (sempre con ricarica automatica e primo mese gratis), minuti illimitati e 200 SMS, mentre a 9,99 euro al mese puoi spingerti addirittura fino a 330 giga. Scegli quella più adatta a te, in base alle tue esigenze. Ti stai chiedendo: e se ci ripenso? Nessun problema, potrai cambiare tariffa in qualsiasi momento, in modo semplice e rapido.

I servizi di Kena Mobile raggiungono una copertura del 99% della popolazione grazie all’utilizzo della rete TIM, permettendo di navigare in 4G fino alla velocità di 60 Mbps, ottimale anche per le videochiamate e per lo streaming. Tra gli altri vantaggi ci sono la possibilità di gestire ogni cosa da una comoda applicazione su smartphone, l’attivazione istantanea con l’autenticazione tramite SPID e video selfie, l’assenza di costi nascosti o penali, i tanti feedback positivi dei clienti soddisfatti e l’assistenza puntuale a cui rivolgersi in caso di necessità.