 200€ in regalo su Amazon scegliendo il conto Credem a canone zero: ecco la promo
Con il Conto Credem Link è possibile ottenere un Buono Amazon in regalo per un importo che può arrivare fino a 200 euro: ecco la promo.
Per un nuovo conto corrente è possibile puntare su Credem Link. Si tratta del conto online di Credem che si caratterizza per il canone zero (senza requisiti da rispettare) e per la possibilità di richiedere il supporto del team di consulenti della banca, anche in filiale e non solo da remoto.

Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto utilizzando il codice CREDEM200 e richiedendo la carta di credito, inoltre, la banca propone oggi la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Credem.

La promo di Credem con Buono Amazon in regalo

Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto online con canone zero e a una carta di debito, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese), utilizzabile per acquisti e anche per prelievi gratis dagli ATM Credem.

Il conto può essere personalizzato anche con l’aggiunta della carta di credito, richiedibile con un costo di 39,99 euro all’anno (azzerabile raggiungendo quota 6.000 euro di spese annuali).

A fare la differenza per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura di Credem Link è la promo in corso che, con il codice CREDEM200, garantisce la possibilità di ottenere un Buono Amazon in regalo. Ecco il bonus messo a disposizione da Credem:

  • un Buono Amazon da 100 euro effettuando almeno 1.000 euro di pagamenti con carta di debito e mantenendo una giacenza media di almeno 1.000 euro entro il 15 febbraio 2026
  • un Buono Amazon da 200 euro effettuando almeno 2.000 euro di pagamenti con carta di debito e mantenendo una giacenza media di almeno 2.000 euro entro il 15 febbraio 2026

Per accedere alla promozione basta aprire il conto tramite la procedura online accessibile qui di sotto.

Pubblicato il 8 gen 2026

