200GB a meno di 7€: con Lyca Mobile l’estate è più conveniente che mai

Chi ha detto che per navigare, chattare e videochiamare servono abbonamenti costosi? Con Lyca Mobile puoi fare tutto, e anche di più, spendendo meno di una granita al giorno. Le sue tariffe estive super leggere sono perfette per chi vuole restare connesso in vacanza senza svuotare il portafoglio.

L’offerta basic che ti fa volare: solo 5,99€ al mese

Sotto l’ombrellone, in città o in montagna, con 5,99€ al mese hai:

150GB di internet per TikTok, Spotify e videochiamate a raffica

Minuti e SMS illimitati per raccontare a tutti quanto ti stai rilassando

8GB in roaming UE : anche se sei in giro per l’Europa, resti sempre online

Rinnovo automatico, così non ti dimentichi nulla

Per chi macina streaming e videochiamate come se non ci fosse un domani, c’è anche la Italy Pink. Con solo un euro in più al mese rispetto alla basic, ti spalanca le porte a 200 gigabyte di internet, mantenendo minuti e SMS illimitati. Anche in Europa sei coperto: hai a disposizione 9GB per restare online ovunque ti trovi. Insomma, un pacchetto pensato per chi vuole il massimo senza complicazioni, a un prezzo che fa venire voglia di dire “ma davvero?” Inoltre, Lyca Mobile ti dà anche l’opzione eSIM: tutto digitale, zero attese e attivazione in pochi tap. Se preferisci il metodo tradizionale, nessun problema: puoi sempre scegliere la classica SIM fisica. In entrambi i casi, l’attivazione è facilissima e veloce, e la libertà di scelta è tutta tua. Lyca Mobile si appoggia a reti solide e di alta qualità, garantendoti una connessione stabile e veloce anche quando sei lontano dai grandi centri. Scopri oggi stesso tutte le tariffe convenienti di Lyca Mobile visitando il sito ufficiale.