Inizia il 2026 col piede giusto: ExpressVPN a -79% (+4 mesi gratis)

Capodanno si avvicina ed è partita l’offerta dedicata al 2026 che propone l’abbonamento biennale a ExpressVPN con uno sconto fino al 79% (a seconda del piano scelto) e 4 mesi extra per l’accesso gratis a tutte le caratteristiche del servizio. Approfittane, per navigare sicuro, protetto e anonimo da qui alla primavera del 2028. Diano uno sguardo ai suoi punti di forza, concentrandoci su quelli principali.

L’offerta di ExpressVPN per il capodanno 2026

Più che una semplice Virtual Private Network può essere considerata una vera e propria suite di cybersecurity, grazie alle tante funzionalità incluse. Ci sono ad esempio il blocco per i siti dannosi, quello per i fastidiosi annunci pubblicitari, per i tracker e per i contenuti destinati agli adulti, oltre a un IP dedicato, una eSIM per connetterti da qualunque parte de mondo evitando le spese di roaming, un gestore delle password multipiattaforma e un test di velocità. L’utilizzo è consentito su un massimo di 14 dispositivi in contemporanea. Scopri di più nella pagina dedicata.

Tutte le caratteristiche appena elencate si aggiungono alle migliaia di server in 105 paesi del mondo, sui quali è presente la tecnologia TrustedServer che non compromette la velocità di navigazione, risultando dunque adatta anche per lavorare, per il gaming e per lo streaming in alta definizione. Inoltre, la compatibilità è universale grazie alle tante applicazioni per Android, iOS, Windows, macOS, Linux e altro ancora. Scegli la formula che preferisci tra Base, Avanzato e Pro, a seconda delle tue esigenze.

Puoi attivare l’abbonamento biennale a ExpressVPN con prezzi da soli 2,39 al mese, approfittando dello sconto fino al 79% rispetto al listino. Come anticipato in apertura, ci sono anche 4 mesi extra gratis. E con la garanzia di rimborso potrai eventualmente chiedere il rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.