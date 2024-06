21 anni di Geekom: Mini PC Air12 a 250€, occasionissima Prime Day!

Di mini ci sono soltanto il prezzo e il formato, tutto il resto è un’esplosione di potenzialità tali per cui soltanto la fantasia diventa un limite. Mini Air12 è infatti il Mini PC di Geekom che in queste ore raggiunge il suo miglior prezzo di sempre, diventando una grande opportunità tutta da sfruttare per ottenere il meglio dal Prime Day.

Geekom Mini Air12

Quando di fronte si ha un Mini PC, le specifiche sono importanti e vanno ben interpretate. Si tratta infatti di un concept particolare, estremamente versatile, che fa delle sue dimensioni ridotte un punto di forza estremo. Il PC di fatto scompare, diventando elemento discreto da poter usare in qualsiasi contesto ed i connettori sono l’anima prima delle sue capacità di esprimersi. In questo caso sono tre le prese USB-A e due le USB-C disponibili, garantendo così la possibilità di interconnettersi a varie periferiche per la massima adattabilità in qualsiasi situazione.

Le caratteristiche “core” del Mini PC indicano un cuore Intel Alder Lake N100 di 12esima generazione, DOSIMM DDR5-4800 espandibile fino a 16GB, SSD M.2 2280 espandibile fino a 2TB, connettività WiFi 6/Bluetooth 5.2 e supporto fino a tre display (fino a 8K).

Non certo un dispositivo qualunque, insomma: grazie alle piccole dimensioni (12 cm per lato e poco meno di 4cm di altezza) può essere utilizzato in molti contesti, diventando così qualcosa di più di un semplice PC: può scomparire con attacco VESA dietro un monitor per la digital signage, può presidiare una scrivania da ufficio o può ben celarsi nell’arredamento di casa per diventare ricco player multimediale. Compattezza e leggerezza lo trasformano addirittura in un device perfetto per la portabilità: ci sta comodamente in una borsa e sarà come portarsi appresso il proprio PC e i propri dati ovunque si desideri.

Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza e bassa rumorosità garantisce resistenza e performance nel tempo, superando i limiti che le piccole dimensioni della scocca potrebbero palesare: il sistema di ventilazione ideato da Geekom mette al riparo da qualsiasi surriscaldamento e regala al Mini PC performance sempre al massimo.

L’offerta

Il prezzo è il pezzo forte del momento. Geekom Mini Air12 è infatti disponibile con grandissimo sconto a soli 299€ (contro i 399€ di partenza), ma per i soli lettori di Punto Informatico è riservato anche un ulteriore coupon del valore di 50€. Inserendo il codice “InformaticoAir12” in fase di check-out, infatti, il prezzo piomba a soli 249€, con ben 150€ di sconto complessivo rispetto al prezzo di partenza. La spedizione è gratuita.

Il Prime Day 2024 diventa di fatto una enorme occasione per un Mini PC che sa essere grande: non troverai più un’opportunità di questa dimensione.

In collaborazione con Geekom