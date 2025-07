A 219€ il CMF Phone 2 Pro è da acquistare subito al Prime Day

Qualità e risparmio si sposano perfettamente nel CMF Phone 2 Pro, uno smartphone di carattere, con una sua identità ben precisa. Oggi lo acquisti a un prezzo ancora più conveniente su Amazon. Approfitta ora del Prime Day per metterlo in carrello a soli 219 euro, invece di 259 euro.

Un’occasione unica per questo gioiellino che saprà stupirti per qualità alta e prezzo basso. Il suo pezzo forte è il sistema operativo Nothing OS, basato su Android Puro, che ridefinisce le regole dell’ecosistema smartphone con widget unici e funzionalità speciali.

CMF Phone 2: lo smartphone che fa innamorare al primo tocco

Il CMF Phone 2 è lo smartphone capace di far innamorare chiunque al primo tocco. Con il Prime Day è tuo a soli 219 euro! Un ottimo prezzo per risparmiare senza rinunciare a un prodotto comunque premium, nonostante sia un medio gamma low cost. La consegna gratuita completa la convenienza di questo ordine.

Addirittura puoi pagarlo in cinque rate a tasso zero da soli 43,80 euro senza attivare alcun finanziamento, ma direttamente con Amazon. Altro punto a favore che si unisce alle componentistiche folli di questo gioiellino. Prima fra tutte il processore MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, per prestazioni all’avanguardia.

Ottimo anche il display AMOLED flessibile da 6,77 pollici e tecnologia Full HD+ con 1,07 miliardi di colori, 3000 nits e 120Hz di refresh rate. Cosa aspetti? Acquistalo ora a soli 219 euro, invece di 259 euro.