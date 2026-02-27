 Solo 22,99 euro, per sempre: attiva la fibra iliad con router Wi-Fi 7
Solo 22,99 euro al mese, per sempre: la fibra super veloce di iliad arriva fino a 5 Gbit/s in download e ha il router Wi-Fi 7 incluso.
Fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON: sono queste le prestazioni della fibra super veloce di iliad, la puoi attivare subito a 22,99 euro al mese, per sempre. Incluso nell’offerta c’è il router Wi-Fi 7 perfetto per ogni utilizzo: streaming 4K, gaming multiplayer, navigazione, lavoro, comunicazione e altro ancora. Non ci sono costi nascosti né vincoli di permanenza e la spesa non cambierà nel tempo.

È anche una linea voce con minuti illimitati per chiamare in Italia e verso i numeri fissi internazionali oltre a quelli mobili di Stati Uniti e Canada. Tra gli altri vantaggi della promozione c’è anche quello che permette di partecipare al concorso organizzato in collaborazione con la Serie A, per vincere i biglietti della tua squadra del cuore e andare allo stadio. Dai un’occhiata al sito ufficiale per saperne di più.

La fibra super veloce di iliad a 22,99 euro/mese per sempre

Tutto ciò che devi fare per iniziare è verificare la copertura, così da scoprire se il servizio raggiunge casa tua, semplicemente inserendo l’indirizzo (città, via, numero civico ecc). Riceverai subito il responso, con un’indicazione precisa sulla velocità della connessione. Da lì potrai poi effettuare la richiesta di attivazione, in pochi minuti. L’offerta a 22,99 euro per sempre che stiamo segnalando su queste pagine è riservata ai clienti con utenza mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e al pagamento automatico.

Come anticipato in apertura è incluso il router Wi-Fi 7 (iliadbox) che consente di collegare tutti i dispositivi con prestazioni senza compromessi, anche quando sono tutti in uso: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali, videocamere e altro ancora. È previsto un costo di 39,99 euro per l’attivazione iniziale. In ogni momento potrai rivolgerti all’assistenza, pronta a rispondere a qualsiasi domanda.

27 feb 2026

27 feb 2026
