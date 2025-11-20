 220€ di SCONTO per il Dyson V11 Advanced al Black Friday Amazon
Con il Black Friday di Amazon risparmi 220€ acquistando il Dyson V11 Advanced: fai l'affare del giorno prima che sia troppo tardi.
Con il Black Friday di Amazon risparmi 220€ acquistando il Dyson V11 Advanced: fai l'affare del giorno prima che sia troppo tardi.

Il Dyson V11 Advanced è in offerta speciale al Black Friday di Amazon. Un’occasione importante visto lo sconto così elevato. Acquistalo ora risparmiando ben 220 euro! In pratica lo stai pagando solo 379 euro, invece che 599 euro. Si tratta di un’ottima opportunità da prendere al volo prima che finisca. Infatti, tutti lo vogliono e sta andando letteralmente a ruba.

Con questo simpatico e potente aspirapolvere senza filo pulisci a fondo tutta la casa. Progettato per tappeti e pavimenti, si trasforma anche in un aspirapolvere portatile. Lo puoi usare su pavimenti di qualsiasi materiale e su tappeti. Cambiando la spazzola puoi aspirare lo sporco da divani, materassi e tappezzeria. Leggero, lo usi per aspirare anche le ragnatele.

Dyson V11 Advanced™ Aspirapolvere senza filo–200 AW, 60 minuti di autonomia, Spazzola Motorbar anti groviglio, 3 modalità, schermo LCD, spazzola multifunzione, stazione di ricarica a muro,Nichel/Viola

Scopri quando è comodo per aspirare polvere, briciole e sporcizia che si insidia nei sedili dell’auto. Grazie ai suoi bocchettoni può raggiungere anche le parti più difficili dell’auto. Così la pulisci proprio come vuoi tu, senza tralasciare nulla. Con una batteria potente e ampia, questo aspirapolvere assicura fino a 60 minuti di lavoro continuo, con una sola ricarica.

La spazzola motorbar è in grado di rimuovere automaticamente i grovigli di peli di animali e capelli lunghi. Insomma, si tratta di un dispositivo davvero speciale che per qualità e caratteristiche è un vero e proprio top di gamma su cui fare affidamento anche se non si tratta dell’ultimo modello. Acquista ora il Dyson V11 Advanced a soli 399 euro al Black Friday Amazon, invece di 599 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 nov 2025
