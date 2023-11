22€ di smartwatch che ti SCONVOLGONO: completo di tutto al polso

Se vuoi uno smartwatch perfetto per tenere sotto controllo la tua vita, questo modello di Blackview è quello che fa al caso tuo. Semplice ma completo di tutto, non ti fa spendere una cifra folle e non ti delude in nessuna occasione. In confezione arriva con due cinturini per poterlo personalizzare come vuoi.

Non te lo perdere proprio ora che è in promozione su Amazon. Apri la pagina e approfitta dello sconto per farlo tuo con appena 22€, una vera e propria occasione.

Le spedizioni? Sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch senza limiti, economico ma perfetto

La copertina non fa il libro e oserei dire che anche in questo caso, il prezzo non fa lo smartwatch. Blackview ti permette di indossare al tuo polso un vero e proprio gioiellino senza esitazioni e, soprattutto, senza compromessi.

Pensa che ha un bel display colorato e luminoso per avere sempre una visione perfetta di notifiche e dati con una sola occhiata. Naturalmente puoi personalizzare il quadrante come vuoi così lo abbini ogni giorno al tuo stile o al tuo mood.

Ci sono tanti sensori al suo interno che tengono sotto controllo sia la salute che lo sport. Come, ad esempio, la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, il sonno e così via. Per lo sport, invece, ci sono 12 modalità integrate.

Lo smartwatch è impermeabile, con una batteria che dura tantissimo e soprattutto con funzioni dedicate alla vita quotidiana come le notifiche smart.

Cosa aspetti ancora? Collegati al volo su Amazon per poter acquistare il tuo smartwatch firmato Blackview a soli 22€ con lo sconto in corso.

