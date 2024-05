microSD Lexar da 128 GB: non perdere l'occasione, guarda l'offerta

Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon e acquista la scheda microSD da 128 GB di Lexar (della famiglia E-series), con adattatore SD incluso nella confezione, a un prezzo davvero stracciato. Si tratta di un’unità di classe A1, (U3, C10, V30), adatta all’utilizzo con gli smartphone, i tablet, le fotocamere, le videocamere, i droni, i lettori multimediali, le console da gaming e molto altro ancora.

L’offerta a tempo sulla microSD da 128 GB di Lexar

Arriva alla velocità di 100 MB/s in fase di lettura (e 30 MB/s in scrittura) per prestazioni senza compromessi, risultando dunque ideale anche con gli apparecchi che richiedono l’elaborazione di una grande quantità di dati, ad esempio per il salvataggio dei video in alta risoluzione (Full HD o 4K). È stata progettata nei Quality Labs del marchio e sottoposta a test severi per certificarne la resistenza alle temperature ambientali estreme, agli urti accidentali, alle vibrazioni e all’esposizione ai raggi X. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Oggi in offerta a tempo con la possibilità di acquistarla al prezzo finale di 13 euro, la microSD da 128 GB di Lexar della E-series con adattatore SD incluso è un ottimo affare. Ti tornerà utile per archiviare file di ogni tipo, in qualunque device. Segnaliamo inoltre che è coperta da una garanzia di ben 10 anni.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo, hai anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio pari a 4,7/5 stelle assegnato da oltre 9.000 recensioni positive è una testimonianza della qualità del prodotto.