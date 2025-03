23andMe avvia procedimento per bancarotta

23andMe ha avviato il procedimento volontario per bancarotta in base al famoso Chapter 11 del Bankruptcy Code degli Stati Uniti. Non si tratta di fallimento vero e proprio, ma di riorganizzazione aziendale che dovrebbe portare alla vendita. La CEO Anne Wojcicki, ex moglie di Sergey Brin e sorella di Susan Wojcicki, ha rassegnato le dimissioni.

Addio ai test del DNA a basso costo

23andMe è stata fondata nel 2006. È stata una delle prime aziende ad offrire test del DNA a basso costo per scoprire la genealogia e l’eventuale predisposizione a malattie genetiche. Continua a vendere i kit sul sito ufficiale (prezzi a partire da 99 dollari), ma i debiti sono aumentati e non è mai riuscita ad ottenere profitti.

Quando è diventata pubblica con la quotazione in Borsa nel 2021, il suo valore era 3,5 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato era arrivata a circa 6 miliardi di dollari. Oggi vale meno di 50 milioni di dollari. A fine settembre 2024 ha pagato 30 milioni di dollari per evitare una class action in seguito al data breach del 2023.

L’azienda spiega nel comunicato stampa che una vendita supervisionata dal tribunale è la soluzione migliore per “massimizzare il valore del business“. 23andMe dovrà pagare dipendenti e fornitori prima dell’eventuale acquisizione. La CEO Anne Wojcicki aveva presentato una proposta di acquisito, ma è stata rifiutata. Ha quindi deciso di dimettersi per presentare una nuova offerta.

L’azienda garantisce il massimo rispetto per la privacy durante la procedura del Chapter 11. Tutti i dati degli utenti rimarranno protetti, sarà sempre possibile accedere all’account e, come detto, i kit per il test del DNA potranno essere ancora ordinati.