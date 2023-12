240€ di SCONTO per l'Aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute!

Hai sempre sognato di poter avere un aspirapolvere di ultimissima generazione del marchio Dyson ma, visto il costo, ti sei sempre tirato indietro? Oggi, grazie al coupon esclusivo “FESTE23” e lo sconto del 33%, potrai far tuo Dyson Cyclone V10 Absolute a soli 359,10€ invece dei classici 599,00€ di listino. In altre parole, si tratta di uno sconto totale che sfiora i 240€!

Dyson Cyclone V10 Absolute: l’aspirapolvere senza fili per eccellenza

Con una serie di caratteristiche innovative, questa scopa elettrica si presenta come la scelta definitiva per coloro che cercano prestazioni di pulizia ottimali. Alimentata dal motore digitale Dyson V10, la Cyclone V10 Absolute sfodera una potenza di aspirazione eccezionale fino a 151 AW, garantendo la rimozione efficace di sporco e polvere da qualsiasi superficie, compresi i tappeti più spessi. Con un’autonomia massima di 60 minuti, questa scopa elettrica permette una pulizia senza interruzioni, coprendo l’intera casa senza la necessità di ricaricare.

I 14 cicloni concentrici integrati nella Cyclone V10 Absolute separano con precisione la polvere e lo sporco dall’aria, evitando che si accumulino nel filtro. Questo avanzato sistema di filtrazione assicura una pulizia costantemente efficiente e un ambiente più salubre.

L’ampia gamma di spazzole innovative la rende versatile su ogni tipo di superficie. Vi è la spazzola Motorbar che penetra in profondità nei pavimenti e tappeti, grazie al motore integrato che spinge le setole tra le fibre dei tappeti, eliminando la polvere più resistente. Abbiamo poi la spazzola Fluffy con rullo morbido che è ideale per pavimenti duri, catturando polvere fine e peli di animali grazie alle setole in nylon e ai filamenti in fibra di carbonio. Infine, vi è la mini turbospazzola la quale è perfetta per spazi angusti e difficili da raggiungere, come tappezzeria e angoli.

Migliora le tue pulizie di casa in maniera definitiva con Dyson Cyclone V10 Absolute a soli 359,10€ invece dei classici 599,00€! Non dimenticare di utilizzare il coupon “FESTE23”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.