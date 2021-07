24Bottles, 3 motivi e 1000 contesti di buona idea

Ci sono almeno 3 ottimi motivi per acquistare una bottiglia termica e ci sono almeno 1000 contesti differenti nella quale la si può utilizzare. Se poi la scelta ricade sull'offerta 24Bottles, ecco che 3 motivi e 1000 contesti trovano la loro miglior risposta con tanto di design, qualità e personalizzazione. Da qui si parte: da 26,90 euro (330ml) a 44,90 euro (850ml) per far propria una virtù ed abbracciare un nuovo modo di vivere.

Vediamo perché si tratta indiscutibilmente una buona idea. E forse anche qualcosa di più di una semplice idea.

3 motivi

Potremmo dirvi che idratarsi è cosa buona, ma non è questo che fa la differenza: questa è soltanto l'ovvietà della cosa. A far la differenza è il COME, il modo, il principio stesso con cui lo si fa ogni giorno, quotidianamente. Una 24Bottles Clima a portata di mano è invece davvero una buona idea per tre motivi ben più precisi:

perché 24Bottles è priva di plastica e di lunga durata, dunque ha un impatto ambientale estremamente ridotto. Un motivo importantissimo, dunque, perché consente di ridurre il numero di bottigliette di plastica quotidianamente riversate nell'ambiente (discariche nella migliore delle ipotesi, microplastiche in mare nel peggiore dei casi). Mettiamocelo in testa: o iniziamo a fare ognuno la nostra parte, o il nostro più grave peso sulla coscienza sarà l'incuria con cui avremo affrontato le nostre giornate e il nostro modo di consumare; perché 24Bottles è in metallo e consente di mantenere fresche le bevande fino a 24 ore. L'abbiamo provata e così è: la struttura è realmente in grado di preservare la temperatura per lungo tempo, rendendo così l'idratazione continua (fondamentale nei mesi estivi) non soltanto utile, ma anche estremamente piacevole. perché 24Bottles è ermetica (elemento non certo banale e spesso non garantito in altri modelli rivali) e facile da pulire grazie al metallo inossidabile alimentare con struttura semplificata. Ciò permette la massima igiene e l'annullamento completo dei cattivi odori che troppo spesso avrà vissuto chi ha utilizzato altri modi di conservare e trasportare l'acqua durante le proprie giornate.

1000 contesti

Al lavoro, sulla scrivania. Durante gli allenamenti, a bordo campo. A scuola, in cartella. In viaggio, nello zaino. In auto, al proprio fianco. In spiaggia, sotto l'ombrellone. In casa, sul tavolo. Dobbiamo continuare?

24Bottles non è soltanto un modo di fare, ma diventa un modo di essere: esprime una serie di principi virtuosi da abbracciare e mettere in vista, perché è sufficiente vedere una bottiglia termica per capire con chi si ha a che fare. Significa non soltanto abbracciare uno stile di vita, ma anche farsene testimoni nel quotidiano. 330 ml per i più piccoli, 500 ml per una mezza giornata, 850ml per le giornate più piene e impegnative. Acqua fresca, approccio sostenibile, atteggiamento virtuoso e quella sensazione di fare qualcosa di buono per sé e per gli altri una golata dopo l'altra.

Personalizzazione

La personalizzazione va ancora oltre, identificando singolarmente il prodotto per farlo proprio: questione di stile, certo, ma anche un modo per caratterizzare il messaggio che si sta veicolando. Personalizzare significa scegliere e raccontare, far proprio un messaggio e sapersene fare portatori. Questo non è solo stile: è carattere.

Inoltre non va sottovalutata con i più piccoli anche l'importanza della riconoscibilità della propria bottiglia rispetto a tutte le altre (in tempo di Covid è questo un aspetto irrinunciabile a scuola, nelle attività sportive e nei centri estivi).