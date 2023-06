24GB di RAM sugli smartphone? Potrebbe succedere a breve

Storicamente gli smartphone Android si sono fermati alla quota standard di 8 GB o 16 GB di RAM per i modelli di fascia alta, ritenuti adeguati all’utilizzo anche per gaming o per attività pesanti in multitasking. Con il passare degli anni tali numeri stanno diventando normali anche per la fascia media, e solo la fascia bassa scende ai compromessi dei 2-4 GB di RAM. In futuro, però, alcuni telefoni del robottino verde potrebbero addirittura arrivare a 24 GB di RAM. Secondo un rinomato tipster asiatico, il lancio dei primi modelli con questo kit di memoria potrebbe avvenire a breve.

Gli smartphone con 24 GB di RAM stanno arrivando

Dopo anni di indiscrezioni, finalmente il momento del debutto dei primi smartphone con più di 20 GB di RAM sembra vicino. Stando a quanto riportato su Weibo dal noto leakster Digital Chat Station, infatti, a breve potrebbe arrivare un dispositivo mobile con un massimo di 24 GB di RAM. A oggi solo lo smartphone da gaming REDMAGIC 7 Pro ha superato i 18 GB.

DCS menziona peraltro “Oga”, che dovrebbe essere il nome in codice dell’entità che raggruppa OnePlus, OPPO e Realme, e Color OS, ovvero il sistema operativo che alimenta sia OnePlus che OPPO in Cina. Di conseguenza, il primo device con oltre 20 GB di RAM potrebbe appartenere alla linea OnePlus oppure OPPO, e con ogni probabilità si tratterà proprio di uno smartphone da gaming.

A oggi 24 GB di RAM non sono necessari e anche gli utenti più “smanettoni” lo sanno: avere più RAM è utile nel momento in cui risulti necessario eseguire multitasking intenso, aprire numerose schede del browser o abilitare funzionalità avanzate. Altrimenti, però, la gestione della memoria su smartphone Android risulta sufficientemente ottimizzata al fine di evitare l’esecuzione di troppe app in background, tanto che i 16 GB di RAM vengono ritenuti ancora oggi “eccessivi” da certi produttori.