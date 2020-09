25 euro di sconto per i 25 anni di eBay

Per festeggiare i suoi primi 25 anni, eBay non si aspetta regali: li fa. Potrà dunque tornare utile a molti sapere che solo per questa settimana è possibile soffiare sulle candeline di eBay e mettersi in tasca 25 euro di buono acquisto su molti prodotti, elencati in questo apposito catalogo.

25 anni di eBay: come usare lo sconto

Per far proprio lo sconto non serve altro che usare il codice coupon dedicato PARTYEBAY25: una volta inserito nell’apposito modulo durante il pagamento, lo sconto viene automaticamente scalato dal prezzo finale e si ottiene quindi lo sconto senza fronzoli ulteriori e con la certezza del suo valore: 25 euro.

Per festeggiare eBay, insomma, ci si può mettere in tasca un iPhone SE 2020 (439,99€-25€), un monopattino elettrico (279,99€-25€), un portatile Lenovo (309,99€-25€), un Apple iPad 10,2″ (329,99€-25€) o molto altro ancora: l’elenco contempla aspirapolveri Dyson, tapis roulant, smartphone Xiaomi, stampanti 3D e altro ancora.

Su alcuni prodotti basta questo nuovo taglio di 25 euro per generare un’opportunità: un monopattino come quello Momo Design, ad esempio, scende addirittura sotto i 200 euro grazie alla somma di due sconti, ma tutte le offerte sono destinate ad andare esaurite entro breve e con ogni probabilità a fine settimana il catalogo sarà ormai pressoché esaurito. Chi vuol soffiare sulle candeline e sugli sconti, insomma, dovrà affrettarsi perché le feste, si sa, durano sempre troppo poco.