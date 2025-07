250 Giga, Minuti e SMS illimitati: l’offerta Iliad che fa impallidire la concorrenza

Quando si parla di offerte davvero convenienti nel panorama della telefonia mobile, Iliad è da tempo sinonimo di trasparenza e prezzi abbordabili. La nuova proposta GIGA 250 rappresenta la scelta ideale per chi cerca il massimo in termini di dati, chiamate e sms, ma soprattutto non vuole spendere cifre esorbitanti ogni mese.

Rispetto ad altri operatori, questa promo è realmente conveniente, soprattutto perché il prezzo di 11,99€ al mese è per sempre. Nessuna rimodulazione o sovrapprezzo: quello che paghi oggi, paghi anche domani.

GIGA 250: Tutto Quello che Serve a un Prezzo Imbattibile

Con Iliad GIGA 250, puoi accedere a 250 GB di Internet veloce (5G incluso), con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri in Italia, pagando soltanto 11,99 euro al mese. Nessun costo nascosto, nessuna rimodulazione improvvisa: Iliad ha costruito la sua reputazione proprio offrendo tutto ciò che promette, senza sorprese in bolletta e soprattutto senza aumenti dopo pochi mesi come spesso accade con altri operatori.

Mentre molti concorrenti fanno pagare extra per accedere alla rete ultra-veloce 5G, Iliad la include sempre nel prezzo base, consentendo a chi possiede uno smartphone compatibile di godere di streaming, gaming e download super-rapidi senza spendere un euro in più. Inoltre, se finisci i giga previsti dalla promozione, puoi decidere tu se navigare ancora al piccolo costo di 0,90€ ogni 100MB oppure aspettare il rinnovo mensile, senza vincoli né obblighi. L’offerta, perfetta anche per chi viaggia spesso in Europa, include 16GB di traffico dati in roaming UE, così da poter navigare, chattare e lavorare senza pensieri ovunque ti trovi nell’Unione. Attivare GIGA 250 è veloce e facilissimo direttamente online: bastano pochi minuti per entrare nel mondo Iliad e mettere la parola fine alle brutte sorprese. Scegli l’offerta che unisce velocità, trasparenza e soprattutto un grande risparmio.