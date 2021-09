256GB di spazio, doppia interfaccia ed app backup ad un prezzo incredibile

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un accessorio estremamente utile ed incredibilmente piccolo. Stiamo parlando della pendrive SanDisk Ultra Dual M3, una pendrive con doppia interfaccia dalla grande capienza, ma dimensioni ridotte davvero al minimo indispensabile.

Pendrive SanDisk Ultra Dual M3 256GB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio piuttosto semplice, una tradizionale chiavetta di memoria in questo caso nel taglio da 256GB, sufficiente a contenere una smisurata quantità di documenti, foto o video. Non manca un coperchio ruotabile per proteggere una delle due interfacce quando non in utilizzo. Questo include anche un foro che permette di attaccare la pendrive direttamente al portachiavi, semplificandone il trasporto e riducendo il rischio di smarrimento. La velocità di trasferimento raggiunge i ben 150MB/s grazie alla specifica USB 3.0, naturalmente se collegata ad un ingresso che la supporti.

Le due interfacce disponibili sono la USB Type-A, classica per collegare la chiavetta al PC, e la micro USB. Nulla vieta, però, di utilizzare un adattatore micro USB to Type-C senza alcuna perdita in termini di prestazioni. Quest’ultima si rivela decisamente utile per molteplici motivi, grazie anche all’app messa a disposizione da SanDisk. In primo luogo, è ovviamente possibile collegare la chiavetta direttamente ai dispositivi mobili, in modo da trasferire i dati e liberare spazio in maniera rapida. L’applicazione Memory Zone, invece, permette di gestire dei veri e propri backup. È possibile perfino costruire un calendario per effettuare i backup automatici, che avverranno una volta collegata la pendrive allo smartphone. Insomma, non parliamo di una semplice pendrive, ma di un vero e proprio alleato per la gestione dello spazio di archiviazione.

Grazie ad uno sconto del 13%, la variante da 256GB è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro.