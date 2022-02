Un laptop da portare sempre con te per tutto, a meno di 290 euro

Se cerchi un buon portatile a prezzo accessibile puoi approfittare dell’offerta sull’ottimo Teclast F15S, un laptop pensato per l’utilizzo professionale, ma decisamente versatile. È, infatti, un computer dedicato alla produttività che grazie ad un’offerta lampo puoi acquistare su Amazon a soli 290 euro.

PC portatile Teclast F15S: caratteristiche tecniche

Il design è uno dei segni distintivi delle soluzioni di Teclast, con un profilo estremamente sottile di soli 7mm ed un peso che si ferma ad 1,8 chili. Lo chassis è realizzato completamente in metallo per garantire la massima robustezza senza rinunciare ad un peso contenuto. Il display offre una diagonale da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS capace di fornire una fedele riproduzione cromatica. Ottima la tastiera che presenta un profilo ribassato per un confort maggiore durante la digitazione. A dir poco generoso il touchpad che consente una gestione precisa e agevole del puntatore. Una soluzione compatta e facile da traportare, ideale per avere una macchina dedicata al proprio lavoro sempre con sé.

Ad alimentare il tutto ci pensa un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. A supportarlo ci pensano 6GB di memoria RAM e 128GB di ROM per l’archiviazione dei dati. Lo spazio per la memorizzazione può essere espanso grazie ad un pratico slot TF che consente di aggiungere fino a 1TB in più di spazio. Una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma dalle buone prestazioni per la navigazione, i contenuti multimediali e le funzioni d’ufficio. Gestisce agevolmente il pacchetto Office e grazie alla batteria da 38.000mWh fornisce fino a ben 7 ore di autonomia. Anche la connettività è piuttosto completa con 2 porte USB 3.0 Type-A, un jack combinato per cuffie e microfono e un’uscita mini-HDMI. In particolare, quest’ultima, consente di collegare un secondo monitor in mirroring o in estensione. Completano le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth.

Grazie allo sconto del 15%, il Teclast F15S è disponibile su Amazon a soli 288,99 euro per un risparmio di oltre 50 euro sul prezzo di listino.

