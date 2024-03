3 altcoin pronti a vincere durante la corsa al rialzo

Dopo un inverno ribassista durato due anni, è arrivato il mercato rialzista, anche se questo è solo l’inizio. Considerato il mercato in crescita – Bitcoin (BTC) ha raggiunto i 68.000 $ ed Ethereum (ETH) ha superato i 3.700 $ – gli investitori sono alla ricerca di potenziali vincitori di questo ciclo.

Injective (INJ), Shiba Inu (SHIB) e NuggetRush (NUGX) sono altcoin da tenere d’occhio, per cui si prevedono dei guadagni sostanziali. SHIB e INJ sono due migliori altcoin con un enorme potenziale di rialzo, mentre NUGX è una meme coin emergente sostenuta da utility e pronta a salire alle stelle dopo il suo debutto sul mercato.

NuggetRush (NUGX): un altcoin emergente destinato a esplodere

NuggetRush (NUGX) è una criptovaluta nuova ed emergente dal grande potenziale, che si prepara a salire alle stelle dopo il suo lancio. La prevendita in corso, che ha registrato un rapido esaurimento, si trova attualmente nella fase di lancio. Un token costa solo 0,019 $ al momento e gli analisti prevedono un’impennata di 65x dopo il suo debutto – a tutta potenza!

Se il sogno della Lambo può essere attribuito alla massiccia impennata della partecipazione alla prevendita, la sua novità e il mix di meme e utilità sono altri punti di forza. Rappresenta il meglio del gioco play-to-earn (P2E), degli NFT e dei meme, e questo la rende interessante per gli investitori e gli appassionati di tutto il panorama delle criptovalute. Di conseguenza, questa migliore ICO è destinata a una crescita esplosiva e a un’adozione massiccia.

Ad aggiungersi al suo fascino sono le funzioni di staking NFT (fino al 20% APY), la politica di zero tasse e la governance decentralizzata. Inoltre, lo smart contract è stato verificato da SolidProof e la proprietà sarà rinunciata dopo il lancio, rendendolo affidabile e dimostrando la sua dedizione alla trasparenza.

Injective (INJ): guidare la prossima corsa al rialzo

Injective (INJ) svolge un ruolo chiave nello spazio delle criptovalute: una blockchain costruita per la finanza. È alla base di applicazioni rivoluzionarie di finanza decentralizzata (DeFi), tra cui exchange di criptovalute (DEX), mercati di previsione e protocolli di prestito.

Considerato l’obiettivo di sfruttare lo slancio dello scorso anno, che l’ha vista esplodere da 1,00 $ a oltre 40,00 $, Injective è tra le migliori criptovalute in cui investire quest’anno. All’inizio di questa settimana ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) e punta a ulteriori rialzi.

Secondo i migliori analisti, raggiungerà i 100 $ prima della fine dell’anno, fatto che la rende un’onda irresistibile che vale la pena di cavalcare. Se ti sei perso la sua corsa precedente e non vuoi avere una FOMO o paura di perdere l’occasione in seguito, questo potrebbe essere un ottimo momento per aggiungere Injective al tuo portafoglio di criptovalute.

Shiba Inu (SHIB): un meme token rialzista

Shiba Inu (SHIB) è uno dei token più promettenti nell’ambito delle meme coin. Se inizialmente era solo un meme, si è evoluta fino a diventare molto di più. Oggi l’ecosistema SHIB ospita diversi progetti solidi come Shibarium, una soluzione di scaling layer-2, e ShibaSwap, un DEX.

Oltre al suo vivace ecosistema – uno dei suoi maggiori punti di forza – la community attiva di Shiba Inu, la Shib Army, la rende ancora più interessante. È risaputo che una community forte è fondamentale per la crescita dei progetti, il che rende SHIB un forte concorrente per guidare la prossima corsa al rialzo.

Cavalcando la recente frenesia dei meme, Shiba Inu è esplosa e si prevedono ulteriori rialzi. Il 2024 si preannuncia come un mercato rialzista. Al fine di posizionarsi al meglio, SHIB è tra gli altcoin più promettenti in quanto corre verso un nuovo massimo storico (ATH).

Conclusione

I tre altcoin promettenti da non perdere quest’anno, che spaziano nel mondo dei meme e delle utility, sono Shiba Inu, NuggetRush e Injective. Queste criptovalute sono destinate a diventare le più grandi vincitrici di questo ciclo. Per partecipare alla prevendita di NUGX e diventare uno dei primi possessori, clicca sul link qui sotto.

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.