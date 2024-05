Bitcoin potrebbe raggiungere una nuova quotazione record entro giugno

Poco più di due settimane fa si registrava l’halving di Bitcoin, tra gli eventi più attesi nell’universo crypto perché accostato a una crescita del valore della criptovaluta più importante al mondo. In realtà, a ridosso del cosiddetto “dimezzamento”, la quotazione di Bitcoin ha subito una flessione che ha allarmato diversi analisti, salvo poi iniziare un graduale recupero (nel momento in cui scriviamo 1 BTC vale oltre 64.000 dollari).

In merito al futuro di Bitcoin nel breve-medio termine, ha detto la sua il noto trader Matthew Hyland, secondo cui entro giugno potrebbe valere già 79.000 dollari. Previsioni di questo tipo non sono d’altronde le uniche, dal momento che già in passato numerosi esperti del settore hanno sottolineato come il valore della prima criptovaluta per capitalizzazione azionaria crescerà in modo esponenziale a distanza di circa un anno dall’halving. Ed ecco perché continua a essere grande l’interesse per entrare nel mercato crypto: una delle piattaforme migliori in Italia e all’estero è Coinbase, dal 2021 la più grande società di criptovalute ad essere quotata in Borsa.

Le caratteristiche principali di Coinbase

Nel corso degli anni Coinbase è divenuto uno dei punti di riferimento nel settore delle criptovalute a livello globale. Tra le sue caratteristiche chiave segnaliamo la possibilità di scambiare oltre 200 asset, guadagnare rendimenti con il semplice possesso della stablecoin USDC e ricaricare il conto tramite la propria banca senza pagare commissioni.

A tutto questo si aggiunge l’utilizzo di uno dei migliori programmi di gestione del rischio disponibili sul mercato, la semplicità d’uso della piattaforma per un’esperienza utente al top, più una maggiore trasparenza finanziaria legata alla quotazione in Borsa.

