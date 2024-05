Bitcoin rialza la testa e ricomincia a correre

Quella che ci siamo appena lasciati alle spalle non è stata una settimana semplice per Bitcoin, né per chi, nell’ultimo periodo, ha deciso di puntare sulla criptovaluta in vista o in concomitanza dell’appuntamento con l’halving. Il prezzo dell’asset ha infatti improvvisamente registrato un calo significativo, attribuito da una parte degli analisti alle mosse dei piccoli investitori, mentre altri ritengono sia da associare a fattori macroeconomici. Ora, il trend sembra essersi invertito: se sei interessato al trading di BTC o di altre monete virtuali, puoi scegliere Coinbase, piattaforma longeva e affidabile che opera in Italia.

Bitcoin è tornato vicino ai 65.000 dollari

Tra gli obiettivi del dimezzamento c’è proprio quello di contrastare il fenomeno della svalutazione, garantendo a Bitcoin una stabilità che in passato ha spesso rappresentato un’utopia e che, in prospettiva, potrebbe portare a un incremento anche significativo del suo valore, complice la scarsità di nuovi asset messi in circolazione. L’immagine qui sotto fotografa i movimenti relativi agli ultimi sette giorni. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito dell’exchange.

Come sempre accade in questi casi, in relazione all’ambito delle criptovalute, le previsioni vanno prese con le pinze. Il suggerimento è di ponderare bene, sempre e comunque, ogni decisione, scegliendo esclusivamente un exchange certificato e affidabile nel caso in cui si decidesse di puntare in questa direzione.

Tra i punti di forza di Coinbase, messi a disposizione degli utenti in Italia, c’è anche quello che permette di ricaricare il conto direttamente dalla propria banca, senza pagare commissioni, grazie al supporto del circuito SEPA. Tutti i dettagli sono riportati nella pagina dedicata, incluse le informazioni a proposito delle politiche per la gestione del rischio e l’elenco degli asset proposti (sono oltre 200, Bitcoin ed Ethereum sono solo i più conosciuti).