3 Chiavette USB SanDisk a meno di 20€: scopri l'offerta

3 Chiavette USB SanDisk Cruzer Blade 16GB a soli 19,99 euro non sono solo un affare, ma un vero e proprio regalo. Grazie a questa offerta risparmi notevolmente e ti aggiudichi un pacchetto interessante di pen drive colorate, utili per vari utilizzi. Questa super promozione la trovi Solo Online sul sito di Unieuro. Sbrigati prima che termini in sold out. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta se non bastassero i vantaggi già attivi.

3 Chiavette USB SanDisk: velocità e convenienza

Vola su Unieuro e acquista 3 Chiavette USB SanDisk Cruzer Blade 16GB a soli 19,99 euro, invece di 25,99 euro. Ovviamente si tratta di una promozione che potrebbe terminare da un momento all’altro. Dotate di tecnologia USB 2.0, offrono una velocità interessante in fase sia di scrittura che di lettura. Inoltre, essendo colorate, puoi decidere di archiviare contenuti multimediali in modo ordinato sapendo sempre dove trovarli.

Acquistale subito a meno di 20 euro. Non ti dimenticare che, comprando online su Unieuro, puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

