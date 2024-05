3 cripto da tenere d'occhio per la seconda metà del 2024

Bitcoin è sotto gli occhi di tutti e lo stesso vale per Ethereum, ma quali sono le cripto meno conosciute da tenere d’occhio per la seconda metà del 2024? Abbiamo provato a intercettarne alcune, all’interno di un ambito in costante fermento e tra quelle disponibili su eToro, piattaforma sicura e affidabile, alla quale è possibile rivolgersi se interessati a puntare su questo ambito. Vediamo quali sono e il loro andamento nell’ultimo periodo.

Cripto da tenere d’occhio per il 2024: FET, STORJ e UNI

La prima è STORJ (+4,56% nell’ultima settimana). È legata all’omonimo servizio di cloud storage, per l’archiviazione dei dati con la protezione della crittografia all’interno di un’infrastruttura globale decentralizzata, una tipologia di soluzione a cui si stanno rivolgendo sempre più realtà. Passiamo poi a FET (+17,52% nell’ultima settimana), token nativo della piattaforma Fetch.ai, nata per abilitare chiunque allo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale, già capace di far registrare ottimi risultati nel 2023. Il trio si completa con UNI (+6,25% nell’ultima settimana), relativo al protocollo Uniswap per il trading automatico di token DeFi. Le trovi tutte su eToro.

Come sempre, quando si parla di asset digitali, il consiglio è quello di approcciare la compravendita in modo responsabile, ponderando attentamente ogni decisione e considerando la loro potenziale volatilità. Un altro requisito fondamentale è la scelta di un servizio sicuro e affidabile attraverso cui gestire il proprio portafoglio.

