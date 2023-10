3 criptovalute che sovraperformano S&P 500: QUBE in testa alla classifica?

Mentre il mondo osservava perdite e guadagni di S&P 500 nell’ultima settimana, le valute digitali hanno dipinto un quadro diverso. Mentre gli indici consolidati vacillavano a causa delle incertezze globali, un trio di sfidanti criptovalute si è ritagliato con coraggio il proprio spazio. Tra queste, InQubeta ($QUBE) emerge come pioniere in questa dinamica narrazione dell’evoluzione finanziaria. Diamo un’occhiata più da vicino a tre criptovalute che stanno sovraperformando o hanno sovraperformato S&P 500 di recente.

InQubeta ($QUBE)

InQubeta ($QUBE) si trova in un’intrigante intersezione tra blockchain e intelligenza artificiale (AI). Il suo cuore è il token $QUBE, che ha catturato l’interesse degli investitori e dei trader di criptovalute principianti interessati a sostenere le innovazioni guidate dall’AI. La filosofia di InQubeta? Date il potere alle persone. Accesso anticipato a imprese emergenti nel campo dell’AI, sistema di ricompense che valorizza la partecipazione ed etica di governance basata sul processo decisionale collettivo: questi sono gli aspetti di InQubeta che hanno attirato l’attenzione della community delle criptovalute e degli investitori.

InQubeta è in rapida ascesa sul mercato delle criptovalute e il suo token $QUBE sta registrando un prezzo dell’altcoin in aumento. I canali digitali di Twitter e di varie piattaforme social sono in fermento, dipingendo la storia di un token che non viene solo adottato, ma celebrato per il suo approccio unico all’investimento. Alcuni dei punti di forza di InQubeta e del suo token ERC20 $QUBE sono:

Utilizzo di investimenti frazionari in startup AI per democratizzare le opportunità di investimento.

Modello di governance che dà potere ai possessori di token $QUBE.

Meccanismo deflazionistico che contribuisce ad aumentare il prezzo dell’altcoin $QUBE nel tempo.

$QUBE nel tempo. Programma di staking che fornisce un reddito passivo ai partecipanti e contribuisce alla sicurezza della rete.

Le speculazioni sul potenziale di $QUBE sono difficili da ignorare. La sua impressionante performance negli ultimi mesi – che ha portato a raccogliere più di 3,8 milioni di dollari durante la prevendita – è sufficiente a dare agli investitori un motivo per sostenere quello che molti percepiscono come uno dei migliori progetti DeFi in criptovaluta dell’anno. Sebbene non vi sia alcuna chiara indicazione che possa avere prestazioni migliori di S&P 500, molti ne sono convinti.

Ethereum ($ETH)

Ethereum è da tempo una delle migliori criptovalute sul mercato. Essendo il perno di una piattaforma informatica decentralizzata, trascende l’essere una semplice valuta digitale. È piuttosto una porta d’accesso per gli sviluppatori a un universo di applicazioni decentralizzate (dApp) e a un nuovo tipo di asset in criptovalute. Ethereum sta rivoluzionando il settore delle criptovalute e della finanza. Questo perché trascende la finanza tradizionale e offre un sistema decentralizzato per l’elaborazione delle transazioni e l’archiviazione dei dati.

La piattaforma di Ethereum non è solo uno spazio transazionale, ma un terreno fertile per l’innovazione. Dall’hosting di database complessi, passando per i giochi, fino ad arrivare a vari strumenti finanziari, Ethereum è la tela su cui viene dipinta l’innovazione finanziaria moderna. Non c’è da stupirsi che il suo token nativo, $ETH, abbia registrato un’ottima performance negli ultimi tempi, forse addirittura migliore di quella di S&P 500.

Bitcoin ($BTC)

Mentre giganti come S&P 500 si muovono con cautela sul fiacco mercato, Bitcoin avanza con una sicurezza che smentisce la sua natura digitale. È una storia di due mondi, in cui il fascino di Bitcoin, ancorato alla sua scarsità, invita gli investitori tradizionali a considerare un viaggio nel regno digitale.

Questo pilastro tra le migliori dieci criptovalute ha sovraperformato S&P 500 per un bel po’ di tempo. Nel 2021, un articolo del Nasdaq afferma che negli ultimi 10 anni $BTC ha avuto un ritorno sull’investimento (ROI) significativamente maggiore rispetto sia all’oro che allo S&P 500. In un articolo della CNBC dello scorso marzo, l’autore ha sottolineato la stessa performance stellare di Bitcoin, aggiungendo che il prezzo della criptovaluta è aumentato del 50% in meno di tre mesi.

Riepilogo

Due criptovalute che si ritiene stiano sovraperformando S&P 500 sono Ethereum ($ETH) e InQubeta ($QUBE). Bitcoin ($BTC) è una storia diversa, in quanto è stato dimostrato più volte che ha sovraperformato non solo S&P 500, ma anche altri asset tradizionali e digitali. Tra questi, InQubeta è il più interessante per le sue caratteristiche innovative e per il successo ottenuto in un breve periodo.

