3 meme coin sottovalutati che crescono più velocemente di Shiba Inu e Floki

Il mercato è stato inondato da meme coin, note per la loro natura giocosa e per la capacità di trasformare gli investitori in milionari. I progetti meme, come Shiba Inu (SHIB) e Floki (FLOKI), sono cresciuti in popolarità sul mercato grazie alle loro notevoli impennate di prezzo. Mentre gli investitori cercano il prossimo grande asset di criptovalute su cui investire, ecco tre meme coin sottovalutati che stanno crescendo più velocemente di Shiba Inu e Floki: NuggetRush (NUGX), Dogelon Mars (ELON) e Meme Kombat (MK).

NuggetRush, una nuova criptovaluta DeFi, si propone di offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e mirata, unendo divertimento, abilità e vantaggi tangibili del mondo reale. Meme Kombat lascia il segno nel settore della GameFi con la sua arena di battaglia e il suo protocollo di staking ad alto rendimento. Dogelon Mars mescola l’idea di un cane con l’interesse di Elon Musk per Marte per generare entusiasmo e popolarità.

Esploriamo NuggetRush, Meme Kombat e Dogelon Mars come meme coin sottovalutate che crescono più velocemente di Shiba Inu e Floki.

>> Scopri NuggetRush ora <<

NuggetRush (NUGX): Integrare l’estrazione dell’oro, le criptovalute e l’attività mineraria artigianale del mondo reale in un gioco play-to-earn

NuggetRush, una meme coin sottovalutata, sta formando una community attiva di individui che condividono interessi simili in uno spazio virtuale sicuro dove possono immergersi completamente nell’emozionante mondo di GameFi. Integrando elementi di estrazione dell’oro, criptovalute e attività minerarie artigianali del mondo reale, NuggetRush offre un’esperienza di gioco innovativa che cresce più velocemente di Shiba Inu e Floki. Questa nuova criptovaluta DeFi opera su Ethereum, la blockchain più diffusa, garantendo agli utenti un ampio accesso all’ecosistema e al gioco.

Ciò che rende il titolo così interessante e la migliore criptovaluta DeFi da acquistare sono le sue funzioni di play-to-earn, i meme da collezione e la grafica mozzafiato. Nel gioco sarai a capo della tua attività mineraria e inizierai con un piccolo pezzo di terra e alcune attrezzature essenziali. I giocatori esploreranno un mondo virtuale splendidamente realizzato, perlustrando le aree con promettenti depositi di minerali.

La GameFi ha reso più semplice trasformare i premi del gioco in asset del mondo reale, alimentando la crescita di NUGX. L’obiettivo del gioco è quello di diventare una community autosufficiente e generatrice di entrate. Ha stretto partnership con fornitori d’oro che possono consegnare le vincite di RUSHGEM direttamente nel luogo specificato dal minatore, rendendola la migliore criptovaluta DeFi per i rendimenti elevati. Questa caratteristica unica aggiunge un aspetto tangibile e prestigioso al gioco, rendendo le ricompense preziose e indimenticabili.

>> Tutto quel che c’è da sapere su NuggetRush <<

Meme Kombat (MK): rendimenti annuali fino al 103% per staking

La popolarità e la rapida crescita di Meme Kombat sono alimentate principalmente dalla sua caratteristica principale: l’arena di battaglia. I giocatori possono scommettere i loro token MK e puntare sugli scontri tra vari personaggi meme. Questa sottovalutata meme coin offre un sistema di staking che permette ai giocatori di generare un reddito passivo bloccando i propri token MK.

Il protocollo MK offre rendimenti interessanti, offrendo agli investitori rendimenti annuali fino al 103%. Anche se i dettagli della collezione non sono stati resi noti, si prevede che presenterà i disegni dei personaggi distintivi e altri asset da collezione ispirati all’universo di Meme Kombat.

Dogelon Mars (ELON): la base di utenti continua ad espandersi

Dogelon Mars è un’altra meme coin sottovalutata, che dimostra un significativo potenziale di crescita all’interno della categoria delle meme coin. Ispirandosi al popolare meme del cane Shiba Inu, questa criptovaluta fa riferimento in modo scherzoso a Elon Musk e all’idea che i prezzi delle criptovalute salgano “sulla luna”. Un team anonimo ha sviluppato le funzioni di ELON sulle reti blockchain Ethereum e Polygon.

Dogelon Mars ha debuttato nell’aprile 2021 sul DEX (exchange decentralizzato) di Uniswap. Il progetto ha registrato una notevole impennata di popolarità il 25 aprile, con un volume di scambi che ha superato i 100 milioni di dollari in un solo giorno. Questo traguardo ha coinciso con il lancio del fumetto Dogelon Mars NFT su OpenSea. Nell’entusiasmante mercato delle criptovalute del maggio 2021, ELON ha visto la sua base di utenti crescere fino a 50.000 e continua a salire.

Shiba Inu (SHIB): impennata nel tasso di burning dei token

Gli appassionati di Shiba Inu sono entusiasti dei recenti rapporti che hanno rivelato una notevole impennata del 3.400% nel tasso di burning del token. Questa impennata ha rimosso circa 52 milioni di token dalla circolazione, segnando un traguardo significativo per SHIB. Grazie a circa 410,7 bilioni di token bruciati, la community delle criptovalute attende con ansia il potenziale impatto sulla direzione del prezzo di SHIB.

L’aumento del tasso di burning di SHIB influisce in modo significativo sul suo funzionamento sul mercato. Considerato il minor numero di token SHIB disponibili a causa dell’aumento del tasso di burning, l’idea di scarsità diventa essenziale. Quando c’è meno disponibilità di qualcosa, il suo valore tende ad aumentare. Di conseguenza, gli analisti prevedono che Shiba Inu subirà un’impennata nel mercato.

Floki (FLOKI): posizionarsi come concorrente nella corsa al rialzo delle criptovalute

Floki prende il nome dal cane di Elon Musk ed è diventata sempre più popolare tra i trader di criptovalute a bassa e media capitalizzazione. Posizionato come altcoin da tenere d’occhio nel 2024, FLOKI attrae gli investitori grazie alle sue caratteristiche uniche e all’approccio guidato dalla community.

L’entusiasmo che circonda FLOKI sottolinea la natura vivace delle meme coin, posizionandola come concorrente di spicco nella corsa al rialzo delle criptovalute. Grazie al suo approccio innovativo e all’attenzione per l’utilità, Floki è emersa come una delle criptovalute più performanti, distinguendosi dai suoi concorrenti sul mercato.

Conclusione

NuggetRush, Meme Kombat e Dogelon Mars sono le tre sottovalutate meme coin che stanno spopolando sul mercato. La loro crescita è significativa, con NuggetRush in testa. NuggetRush si distingue come migliore altcoin in cui investire grazie al suo ecosistema di partecipazione a premio. La partnership con i fornitori di oro aumenta la sua attrattiva come migliore piattaforma di criptovalute. Unisciti subito a NuggetRush e prova l’emozione di gestire la tua operazione minerarie, guadagnare ricompense ed esplorare un ricco paesaggio virtuale.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.