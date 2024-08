3 mesi di Apple Arcade in regalo acquistando un dispositivo idoneo: ecco la promo

Chi sceglie un nuovo dispositivo Apple oggi può ricevere un bonus aggiuntivo. Per i suoi nuovi utenti, infatti, Apple regala 3 mesi gratis di Apple Arcade, il servizio in abbonamento che consente l’accesso illimitato a un catalogo di centinaia di giochi, disponibili senza pubblicità e acquisti in-game.

La promo è semplice: per chi acquista un nuovo prodotto Apple, a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV, c’è la possibilità di riscattare 3 mesi gratis di Apple Arcade, direttamente dalla sezione dedicata al servizio dell’AppStore. La promo è valida anche per chi ha acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

La promozione lanciata da Apple è davvero interessante. Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade basta aver acquistato un nuovo:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo in questione deve essere venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato, deve essere nuovo e deve poter essere aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Completata la configurazione, ci sono 90 giorni di tempo per poter accedere all’AppStore ed entrare nella sezione dedicata ad Apple Arcade da cui sarà possibile riscattare la promozione (è necessario aver aggiornato all’ultima versione disponibile il sistema operativo).

Successivamente, Apple Arcade si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza e con la possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico. Durante l’abbonamento è possibile accedere a tutti i giochi disponibili in catalogo, senza alcun costo e senza alcuna pubblicità. Per verificare la disponibilità della promo per il proprio ID Apple è possibile premere sul box qui di sotto. Per i nuovi utenti che non hanno la possibilità di accedere alla promozione è possibile richiedere la prova gratuita di un mese di Apple Arcade.