La Rai spiega come evitare problemi di segnale con il digitale terrestre

La Rai, emittente del servizio pubblico italiano, ha spiegato come è possibile evitare problemi di segnale digitale terrestre dal proprio apparecchio, sia esso un televisore o un decoder. La prima cosa da fare è verificare che questo sia compatibile con il nuovo standard DVB-T2.

“Per la corretta fruizione del servizio radiotelevisivo pubblico si suggerisce la verifica della compatibilità della tua TV o decoder ai nuovi standard trasmissivi con il proprio rivenditore o attraverso le indicazioni del produttore del proprio ricevitore. Si suggerisce inoltre la risintonizzazione secondo le modalità previste dal proprio ricevitore (TV o decoder)”, si legge nei consigli.

Come? “Viene trasmesso sul canale 100 un cartello con il sistema di codifica video HEVC Main10@L5.1 per la verifica della idoneità dei ricevitori alla ricezione di contenuti in UHD/HDR che potrebbero essere trasmessi sui multiplex DVB-T2 in un prossimo futuro“, continua la Rai per spiegare come verificare il dispositivo si compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Digitale Terrestre: attenzione all’antenna

La Rai ha anche spiegato che, per evitare problemi di segnale con il digitale terrestre, non basta solo verificare la compatibilità del proprio televisore. Infatti, uno degli aspetti più importanti è il proprio impianto di ricezione del segnale.

Ecco perché, tra i consigli, viene specificato: “È buona norma prevedere una manutenzione ordinaria del proprio sistema d’antenna ricevente. Tale accortezza assume una importanza equivalente a quella che abitualmente viene effettuata per un qualsiasi impianto domestico sottoponendolo a controlli periodici e interventi di manutenzione, grazie alla quale si possono prevenire danni e garantire sicurezza, nonché un funzionamento del sistema a regola d’arte“.

Infine, ciò che non deve mai mancare mai, è la ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Questa è necessario effettuarla almeno una volta ogni tre settimane, “per continuare a vedere tutti i canali TV“. Si tratta di un processo che aggiorna la lista dei canali con tutte le modifiche e gli aggiornamenti più recenti.