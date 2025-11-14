 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: attiva l’offerta ora
Nuova promozione in Italia per Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratuiti (o 4 mesi per utenti Prime), accesso a oltre 100 milioni di brani, podcast e audio HD.
Amazon Music Unlimited torna con un’offerta dedicata ai nuovi utenti che consente di provare il servizio gratuitamente per 3 mesi gratuitamente. L’offerta è valida fino al 9 gennaio 2026e consente ai nuovi utenti di esplorare l’intero catalogo servizio con oltre 100 milioni di brani e podcast senza pubblicità, senza costi né vincoli iniziali.

 

Prova gratuitamente Amazon Music

Catalogo aggiornato e qualità audio HD/Ultra HD

La piattaforma offre l’accesso a oltre 100 milioni di brani, playlist editoriali e algoritmi di raccomandazione basati sulle preferenze dell’utente. Tutti i contenuti sono disponibili senza pubblicità, con download offline e streaming in HD e Ultra HD, oltre ai formati immersivi compatibili con dispositivi selezionati. L’esperienza è integrata con l’ecosistema Alexa, ma il servizio è fruibile anche da app mobile, desktop e smart TV.

Le ultime uscite già disponibili in piattaforma

Il catalogo di Amazon Music Unlimited integra tutte le principali novità discografiche italiane e internazionali, aggiornate quotidianamente. Tra le uscite più recenti disponibili in streaming spiccano “Anima Nera” di Il Tre, pubblicato a novembre e già tra gli album rap più ascoltati del momento; “Ma io sono fuoco” di Annalisa, lavoro che consolida la sua presenza tra pop ed elettronica; e “Coming Home (Amazon Music Original)” di Marco Mengoni, un brano esclusivo prodotto in collaborazione con Amazon Music. A questi si aggiunge una selezione costante di singoli e album pop, urban, dance e internazionali, raccolti nella sezione “Novità” e aggiornata ogni giorno per offrire sempre le ultime uscite.

Come attivare l’offerta

Per attivare i 3 mesi gratuiti è sufficiente accedere alla pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited con il proprio account Amazon e cliccare su “Iscriviti ora – paga dopo”. L’offerta è riservata ai nuovi utenti maggiorenni che non hanno mai usufruito del periodo di prova di 30 giorni. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music Unlimited clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
14 nov 2025
