3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: attiva l’offerta ora

Amazon Music Unlimited torna con un’offerta dedicata ai nuovi utenti che consente di provare il servizio gratuitamente per 3 mesi gratuitamente. L’offerta è valida fino al 9 gennaio 2026e consente ai nuovi utenti di esplorare l’intero catalogo servizio con oltre 100 milioni di brani e podcast senza pubblicità, senza costi né vincoli iniziali.

Catalogo aggiornato e qualità audio HD/Ultra HD

La piattaforma offre l’accesso a oltre 100 milioni di brani, playlist editoriali e algoritmi di raccomandazione basati sulle preferenze dell’utente. Tutti i contenuti sono disponibili senza pubblicità, con download offline e streaming in HD e Ultra HD, oltre ai formati immersivi compatibili con dispositivi selezionati. L’esperienza è integrata con l’ecosistema Alexa, ma il servizio è fruibile anche da app mobile, desktop e smart TV.

Le ultime uscite già disponibili in piattaforma

Il catalogo di Amazon Music Unlimited integra tutte le principali novità discografiche italiane e internazionali, aggiornate quotidianamente. Tra le uscite più recenti disponibili in streaming spiccano “Anima Nera” di Il Tre, pubblicato a novembre e già tra gli album rap più ascoltati del momento; “Ma io sono fuoco” di Annalisa, lavoro che consolida la sua presenza tra pop ed elettronica; e “Coming Home (Amazon Music Original)” di Marco Mengoni, un brano esclusivo prodotto in collaborazione con Amazon Music. A questi si aggiunge una selezione costante di singoli e album pop, urban, dance e internazionali, raccolti nella sezione “Novità” e aggiornata ogni giorno per offrire sempre le ultime uscite.

Come attivare l’offerta

Per attivare i 3 mesi gratuiti è sufficiente accedere alla pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited con il proprio account Amazon e cliccare su “Iscriviti ora – paga dopo”. L’offerta è riservata ai nuovi utenti maggiorenni che non hanno mai usufruito del periodo di prova di 30 giorni. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music Unlimited clicca qui.