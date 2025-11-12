 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio

Fino al 9 gennaio 2026, Amazon Music Unlimited offre 3 mesi gratuiti ai nuovi utenti: oltre 100 milioni di brani, podcast e audiolibri senza pubblicità.
3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio
Entertainment
Fino al 9 gennaio 2026, Amazon Music Unlimited offre 3 mesi gratuiti ai nuovi utenti: oltre 100 milioni di brani, podcast e audiolibri senza pubblicità.

Amazon lancia un’offerta a tempo limitato dedicata ai nuovi utenti: 3 mesi gratuiti diAmazon Music Unlimited, il servizio premium che consente di ascoltare oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, on demand e in alta definizione audio. L’offerta è valida fino al 9 gennaio 2026 e permette di accedere gratuitamente per tre mesi a tutti i contenuti digitali, compresi i podcast più popolari e una selezione di oltre 350.000 audiolibri.

Prova gratuitamente Amazon Music

Come funziona l’offerta

L’abbonamento gratuito è riservato ai nuovi clienti che non hanno mai usufruito del periodo di prova di Amazon Music Unlimited. L’attivazione è immediata: basta iscriversi tramite il proprio account Amazon, senza alcun costo iniziale. Al termine dei tre mesi gratuiti, il piano si rinnova automaticamente al prezzo di 10,99 € al mese (IVA inclusa), con possibilità di cancellazione in qualsiasi momento.

Esperienza audio di livello superiore

Oltre alla vastità del catalogo, Amazon Music Unlimited si distingue per la qualità audio: permette di provare audio HD e Ultra HD, oltre all’esperienza immersiva dell’audio spaziale, che ricrea una dimensione sonora tridimensionale per un ascolto più realistico. I brani sono disponibili anche offline, scaricabili per l’ascolto senza connessione.

Audiolibri e podcast per ogni momento

L’offerta include anche un accesso illimitato ai podcast più ascoltati in Italia e all’estero, senza interruzioni pubblicitarie. Con oltre 350.000 audiolibri, è possibile ascoltare un titolo al mese compreso nell’abbonamento, scegliendo tra best-seller internazionali, romanzi italiani e opere di formazione personale. Una soluzione ideale per chi desidera trasformare ogni momento libero in un’esperienza di ascolto coinvolgente e di qualità.

Un’unica piattaforma per musica, cultura e intrattenimento

Amazon Music Unlimited diventa così una piattaforma completa che unisce intrattenimento, cultura e tecnologia. Grazie all’integrazione con dispositivi Alexa e Echo, è possibile controllare la musica con la voce, creare playlist personalizzate e scoprire nuovi artisti in base ai propri gusti. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?

Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?
Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi

Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi
Sony ha lanciato la PS5 economica, ma non la puoi comprare

Sony ha lanciato la PS5 economica, ma non la puoi comprare
La vita segreta delle mogli mormoni: in arrivo la terza stagione su Disney+

La vita segreta delle mogli mormoni: in arrivo la terza stagione su Disney+
Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?

Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?
Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi

Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi
Sony ha lanciato la PS5 economica, ma non la puoi comprare

Sony ha lanciato la PS5 economica, ma non la puoi comprare
La vita segreta delle mogli mormoni: in arrivo la terza stagione su Disney+

La vita segreta delle mogli mormoni: in arrivo la terza stagione su Disney+
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
12 nov 2025
Link copiato negli appunti