3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited: l’offerta fino al 9 gennaio

Amazon lancia un’offerta a tempo limitato dedicata ai nuovi utenti: 3 mesi gratuiti diAmazon Music Unlimited, il servizio premium che consente di ascoltare oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, on demand e in alta definizione audio. L’offerta è valida fino al 9 gennaio 2026 e permette di accedere gratuitamente per tre mesi a tutti i contenuti digitali, compresi i podcast più popolari e una selezione di oltre 350.000 audiolibri.

Come funziona l’offerta

L’abbonamento gratuito è riservato ai nuovi clienti che non hanno mai usufruito del periodo di prova di Amazon Music Unlimited. L’attivazione è immediata: basta iscriversi tramite il proprio account Amazon, senza alcun costo iniziale. Al termine dei tre mesi gratuiti, il piano si rinnova automaticamente al prezzo di 10,99 € al mese (IVA inclusa), con possibilità di cancellazione in qualsiasi momento.

Esperienza audio di livello superiore

Oltre alla vastità del catalogo, Amazon Music Unlimited si distingue per la qualità audio: permette di provare audio HD e Ultra HD, oltre all’esperienza immersiva dell’audio spaziale, che ricrea una dimensione sonora tridimensionale per un ascolto più realistico. I brani sono disponibili anche offline, scaricabili per l’ascolto senza connessione.

Audiolibri e podcast per ogni momento

L’offerta include anche un accesso illimitato ai podcast più ascoltati in Italia e all’estero, senza interruzioni pubblicitarie. Con oltre 350.000 audiolibri, è possibile ascoltare un titolo al mese compreso nell’abbonamento, scegliendo tra best-seller internazionali, romanzi italiani e opere di formazione personale. Una soluzione ideale per chi desidera trasformare ogni momento libero in un’esperienza di ascolto coinvolgente e di qualità.

Un’unica piattaforma per musica, cultura e intrattenimento

Amazon Music Unlimited diventa così una piattaforma completa che unisce intrattenimento, cultura e tecnologia. Grazie all’integrazione con dispositivi Alexa e Echo, è possibile controllare la musica con la voce, creare playlist personalizzate e scoprire nuovi artisti in base ai propri gusti. Per conoscere l’offerta completa di Amazon Music clicca qui.