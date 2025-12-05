3 mesi gratis di NordVPN? Ecco l'offerta che stavi cercando

100% privacy, 0% limitazioni con l’offerta in corso di NordVPN che include 3 mesi extra gratis per l’accesso al servizio. È quella che taglia del 74% il prezzo delle formule di abbonamento dalla durata biennale, indipendentemente dalla tipologia del piano scelto: Base, Plus oppure Ultimate. Sta a te decidere, in base a quali funzionalità desideri trovare nel pacchetto.

L’offerta di NordVPN: privacy senza compromessi

La sua rete globale composta da più di 8.600 server permette di navigare in modo anonimo e proteggendo i dati personali, evitando qualsiasi forma di tracciamento e di monitoraggio. Inoltre, la possibilità di scegliere indirizzi IP da pressoché ogni paese del mondo consente di evitare le censure imposte dai governi durante i viaggi e i blocchi nell’accesso ai contenuti, anche quelli delle piattaforme multimediali. La Virtual Private Network può essere utilizzata su 10 dispositivi contemporaneamente a scelta tra smartphone, tablet, computer desktop o laptop e così via. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

La formula Base di NordVPN è proposta a soli 2,99 euro al mese, grazie allo sconto del 74% come anticipato in apertura. Volendo è possibile scegliere il piano Plus oppure quello Ultimate che includono funzionalità aggiuntive come la protezione anti-malware per tenere lontano il codice dannoso, il blocco delle pubblicità, lo scanner che avvisa in tempo reale se avviene una violazione degli account, il gestore delle password multipiattaforma, 1 TB di spazio crittografato sul cloud e l’assicurazione per il recupero dei danni causati da furto d’identità o frode informatica.

Il servizio è gestito da Nord Security, che consente tra le altre cose di ottenere un rimborso completo della spesa entro i primi 30 giorni dalla sottoscrizione, se non dovesse soddisfare le proprie aspettative. L’azienda ha confezionato quella che può essere descritta come una vera e propria suite all-in-one