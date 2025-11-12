3 mesi gratis con l'offerta di NordVPN per il Black Friday

Tutela dell’anonimato online senza compromessi, protezione completa della privacy e possibilità di aggirare qualsiasi blocco territoriale nell’accesso ai contenuti: è quanto incluso nella suite di NordVPN, per cui è già disponibile l’offerta del Black Friday, con largo anticipo rispetto all’appuntamento. La promozione include 3 mesi gratis di accesso al servizio da tutti i tuoi smartphone, tablet, computer desktop o laptop e altro ancora.

È già arrivato il Black Friday di NordVPN

Con i suoi oltre 8.400 server distribuiti in 167 location nel mondo permette di collegarsi a siti e piattaforme con indirizzi IP geolocalizzati ovunque: negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Messico, nel Regno Unito, in Brasile oppure, se si è all’estero, anche in Italia. La soluzione all-in-one affianca alla Virtual Private Network globale strumenti di cybersecurity come la tecnologia Threat Protection che si occupa automaticamente di tenere lontana qualsiasi forma di malware, un password manager per la gestione delle credenziali, il tool che ferma le pubblicità, quello per i tracker e il Data Breach Scanner che avvisa in caso di violazione degli account. Scopri di più nella pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire l’offerta del Black Friday e attiva subito l’abbonamento biennale con prezzi mensili da soli 12,99 euro. Se riterrai di non essere soddisfatto al 100%, potrai in ogni caso chiedere un rimborso della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Avrai la possibilità di utilizzare NordVPN e tutti i suoi strumenti su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, indipendentemente dalla formula scelta: Base, Plus oppure Ultimate, ognuna con caratteristiche diverse. In quest’ultima ci sono anche 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato dei dati, Incogni per rimuovere le informazioni personali dal web e l’assicurazione Cyber per recuperare le perdite da truffa informatica o furto di identità.